Ostro sledovaný proces sa skončil: Jozefovi hrozilo za odpojenie smrteľne chorého syna doživotie

Jozef Andrej (49) mal pred dva a pol rokom odpojiť od prístrojov svojho syna Dominika (✝24). Polícia ho obvinila z vraždy a za tento čin mu hrozilo doživotie. Súd ho vzal do väzby, kde strávil 8 mesiacov. Napokon verdikt súdu znel usmrtenie z nedbanlivosti.

"Odvolací súd včera tento zlý sen ukončil. Dominikov otec Jozef je už slobodný muž," napísal na sociálnej sieti jeho advokát Daniel Lipšic. Podľa neho sa Jozef o svojho syna Dominika staral svedomito celých 24 rokov. Mal detskú mozgovú obrnu a vyžadoval si nepretržitú starostlivosť.

"V skutočnosti Dominik v inkriminovaný deň zomieral, poslednú hodinu nemal žiadnu spontánnu dýchaciu aktivitu, a začal sa dostávať do kómy. Nastal boj s minútami a sekundami, kedy sa ho otec snažil resuscitovať," uviedol Lipšic. V čase, keď Dominik zomrel, sa oňho Jozef staral sám, jeho manželka bola vtedy hospitalizovaná pre psychické problémy. Proces sa tiahol dlhé roky.

Vypovedali aj znalci z Inštitútu forenzných medicínskych expertíz. Na Dominikovom tele sa našli zranenia, ktoré boli spôsobené ešte, keď žil. Jeho otec vysvetlil, že vzhľadom na to, že Dominik mal malú hlavu a tenký krk, zasiahol ho pri jeho podberaní do líca. „Keďže resuscitácia prebiehala štyrikrát alebo päťkrát a polohoval som len jedným lícom, mohlo dôjsť k poraneniam. Urobil som to preto, aby sa mu lepšie dýchalo. Robil som to rýchlo, neuvedomujúc si, či mu spôsobím poranenia alebo nie. Išlo o rýchlu resuscitáciu,“ uviedol Jozef na súde.

Zároveň vtedy dodal, že to, že sa Dominik dožil 24-rokov je z medicínskeho hľadiska nadľudský výkon. Deti s takouto chorobou sa väčšinou dožijú 15 až 16 rokov. "Najväčším darom v živote sú zdravé deti. My, ktorí sme dostali tento dar, si nevieme často ani predstaviť, v čom spočíva 24-hodinová starostlivosť o ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Dominik je v nebi a jeho otec na slobode. Včera zvíťazila spravodlivosť. A za spravodlivosť sa oplatí bojovať," dodal Lipšic.