Megaproces s ďalším mafiánskom gangom sa začal vo veľkom štýle: Smrť a priznanie vraždy!

BANSKÁ BYSTRICA – Pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Banskej Bystrici začal v utorok proces so zločineckým gangom sátorovcov z Dunajskej Stredy. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ich viní z viacerých závažných skutkov, medzi nimi deviatich vrážd či už členov samotnej zločineckej skupiny, ktorí sa nejako spreneverili, konkurenčnej alebo tzv. bielych koní, na ktoré čerpali nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty.

Čelia tiež obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. ŠTS kauzu Zsolt Nagy a spol. otvoril v banskobystrickom Ústave na výkon väzby. Z pôvodne 14 obžalovaných sa pred súd postavilo 11 ľudí, každý so svojím obhajcom. Šiesti z nich sú stíhaní väzobne, vrátane Zsolta Nagy, prezývaného Csonti. Ten hneď na začiatku vyhlásil, že je vinný. Informáciu priniesol portál tvkrimi.sk.

Ako predseda senátu informoval, jedna obžalovaná žena pred procesom zomrela, no nemajú zatiaľ úmrtný list, ktorý by to potvrdzoval, preto ju vylúčili na samostatné konanie. Ide o družku Csontiho, Juditu Csörgőovú, bývalú predsedníčku poslaneckého klubu Most-Híd v Gabčíkove. Tá čelila obvineniu zo založenia zločinckej skupiny.

Rovnako ŠTS urobil aj v prípade ďalšieho obžalovaného, bývalého vysokopostaveného funkcionára Policajného zboru (PZ) Borisa Drevenáka, ktorý mal údajne sátorovcom poskytovať informácie. Ten sa nedostavil pre zdravotné problémy. Podľa jeho obhajcu mu v pondelok (14.5.) telefonoval, že potrebuje ošetrenie. Pre podozrenie, že mu praskol žalúdočný vred, má týchto dňoch podstúpiť lekárske vyšetrenia. Doložil o tom správu.

Prokurátor okrem iného v obžalobe konštatoval, že sátorovci pôsobili minimálne od roku 1999 do roku 2010 najmä v Dunajskej Strede, ako i v okresoch Galanta a Komárno či na iných miestach Slovenska a Maďarska.Medzi najbrutálnejšie popravy gangu, ktorému šéfoval nebohý Ľudovít Sátor, mala patriť vražda Andreja Reisza. Zastrelili ho v roku 2006 a následne jeho telo údajne rozporciovali, niektoré kusy pomleli a hodili do rieky.

Obhajca Zsolta Nagyho sa so svojím klientom v tomto štádiu k obžalobe nevyjadrili ani pred súdom, ani pre médiá. Obhajcovia ďalších dvoch mužov ju označili za nezákonnú, namietali právnu kvalifikáciu skutkov a upozornili na nedostatok relevantných dôkazov. V prípade niektorých obvinení z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy sa totiž nenašli telá ani kostrové pozostatky, a teda nie je preukázané, že dotyční nežijú. Gang z dunajskostredského prostredia má na krku i zločin krivého obvinenia. Pokúšal sa zdiskreditovať niekdajšieho prezidenta PZ Jaroslava Spišiaka. Ten v procese vystupuje ako poškodený.