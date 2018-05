Dráma v Poprade! Útok jedovatého hada priamo v škôlke, dievčatko skončilo v nemocnici

Na nebezpečnú situáciu upozornila Materská skola Tajovského na svojej internetovej stránke. "V priestoroch nášho školského dvora (v časti súkromnej MŠ) sa objavila vretenica a uštipla dieťa. Preto obmedzujeme pobyt detí v dolnej časti školského dvora a zvyšujeme pozornosť pri pobyte detí vonku," napísala škôlka a zároveň žiada rodičov, aby sa nezdržiavali na školskom dvore a na nebezpečenstvo upozornili aj svoje deti.

"Nie je to len tu v areáli, je to všade. Myslím si, že je to problém celého sídliska, možno celého mesta," povedala riaditeľka škôlky pre televíziu Markíza. Areál pravidelne kosia, no zabrániť výskytu plazov nedokážu.

Nedávno vretenica uštipla na školskom dvore dievčatko. Aj keď učiteľka videla, ako sa dieťa k hadovi blíži, uštipnutiu už nedokázala zabrániť. Dievčatko skončilo v nemocnice. Podľa televízia tam skončil aj iný muž. Zmija ho poštípala na záhrade. Areál škôlky totiž susedí so záhradkárskou oblasťou. Vretenice sa v hojnom počte vyskytujú aj tam. Ako napadnutý muž opísal, začala mu tŕpnuť noha, začal cítiť žalúdočné problémy a bolo mu na zvracanie.

Zmija je zákonom chránená, podľa odborníkov sa najčastejšie vyskytuje v blízkosti ľudských obydlí. "Správca objektu by mal zabezpečiť špecialistu a ak ide o ohrozenie života a zdravia je možné ju aj usmrtiť," vysvetlil odborník.