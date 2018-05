Opitý policajný riaditeľ z Revúcej napadol manželku: Zasiahnuť museli podriadení, rieši ho inšpekcia

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Revúcej Branislav V. to poriadne prehnal. Podľa našich informácií museli proti nemu v Muráni zasahovať jeho podriadení. Alkoholom potužený sa dostal do slovnej potýčky so svojou manželkou. Prípad prevzala inšpekcia. "Vyšetrovateľ Inšpekcie MV SR začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin nebezpečné vyhrážanie, zatiaľ nebola obvinená žiadna konkrétna osoba, pokračujú procesné úkony v zmysle trestného poriadku," potvrdila hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová.

Ako sme zistili, policajný riaditeľ nafúkal necelé dve promile. Nevedno, čo bolo dôvodom manželskej hádky, pri ktorej museli zasahovať policajti. Žena ale pri výsluchu poprela, že by sa jej manžel slovne vyhrážal alebo ju fyzicky napadol.