VIDEO Bez hanby, podgurážení kamaráti si išli oddýchnuť na lavičku: Otras, čo predviedli

PRAHA - Istotne poznáte vtipné videá alebo obrázky opilcov, ktoré kolujú internetom. Podobnú situáciu sa podarilo nasnímať aj v uliciach Prahy. Pohľad na alkohol zmoreného muža stojí za to.

Pekné počasie láka na posedenie si na lavičke aj ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Dvaja kamaráti to s pitím ale prehnali a zaspali. Lavičku si pomýlili s posteľou, a to čo jeden z nich predviedol, je toho dôkazom. Video môže vyvolať úsmev na tvári, no je na pováženie, či nad ním skôr netreba zalomiť rukami.

VIDEO Opilci v Prahe

Opití muži vzbudzovali verejné pohoršenie. "Takmer gymnastické výkony predvádzal jeden z opitých mužov na lavičke v parku na Řezáčová námestí v Prahe 7," napísala Mestská polícia hlavného mesta Prahy na sociálnej sieti. Podľa zverejnených informácií išlo o cudzincov bez platných dokladov, z tohto dôvodu si ich na ďalšie opatrenia prevzala hliadka štátnej polície.