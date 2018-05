Ľuboša obvinili z týrania nevlastného syna: Kopance a vulgarizmy, všetko je inak

PIEŠŤANY - Prinášame príbeh jednej rodiny z Dubovian, ktorý ukazuje, ako je možné dostať sa pracujúcemu človeku do poriadnych problémov. Ľuboš sa so svojou manželkou rozviedol, potom sa k sebe vrátili. Spoločne majú dve dcéry, žena má ešte syna s iným mužom. Ľubošov nevlastný syn Marek sa ale stal predmetom sváru, ktorý skončil na prokuratúre.

Sen o ideálnej rodine sa rýchlo rozplynul. Každodenné povinnosti a starostlivosť o tri deti spôsobuje neraz vypätú situáciu. Tých začalo pribúdať aj v Ľubošovej rodine. Jeho bývalá manželka sa k nem opäť prisťahovala v roku 2016 z Azylového domu v Piešťanoch. V spoločnej domácnosti žila aj Ľubošova mama, babka dvoch ich spoločných dcér.

V rodine ale začali konflikty. Žena a dcéry Ľuboša obvinili, že sa tyransky správa k malému Marekovi (7). Podľa ich slov mu vulgárne nadával, bil ho a kopal. Prípad sa dostal na políciu, ktorá začala vyšetrovanie a muža obvinila zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Skutky sa mali diať od decembra 2015 do septembra 2017.

Šokujúci opis situácie v rodine

Pred políciou vypovedali všetky štyri ženy z domácnosti vrátane Ľubošovej mamy. V Uznesení Okresnej prokuratúry Piešťany stojí: "Ako nevlastný otec maloletého sedemročného chlapca žijúceho s ním v spoločnej domácnosti ho pravidelne asi raz týždenne a posledné tri mesiace každodenne udieral päsťami do hlavy a do chrbta, sácal ho na zem a kopal do oblasti nôh, vulgárne mu nadával, že je „kok*t, bukmen, zk**vysyn, príživník, debil, asociál a iné. Vyhrážal sa mu, že ho zabije." Podľa uznesenia v septembri 2017 Ľuboš udrel chlapca päsťou do brucha. Marek vybehol na poschodie v dome a rukami rozbil sklenenú výplň na dverách detskej izby. Spôsobil si tak rezné poranenia vyžadujúce lekárske ošetrenie. Ľuboš tak "maloletému spôsoboval fyzické a psychické utrpenie".

Ľuboš vidí všetko inak

Nevlastný otec ale vidí situáciu inak. Priznal, že Marekovi občas "capol po zadku" alebo mu dal mucholapkou po rukách, keď spravil niečo zlé. Odmietol ale, že by nevlastného syna týral. Podľa jeho výpovede vulgárne a oplzlo synovi nadáva práve jeho matka, ktorá ho aj bila a nevenovala sa mu. Matka a najstaršia 22-ročná dcéra nikde nepracujú, konflikty a hádky vznikali aj pre to. Ľuboš chodí denne na brigády, domov prichádza vo večerných hodinách. O nevlastného syna sa stará, robí nákupy a každé ráno ho vozí do školy.

Vypovedali učiteľky a sociálka

S biologickým otcom sa Marek stretáva len na pár hodín približne raz za tri mesiace. Vo výpovedi uviedol, že modriny na synovom tele nikdy nespozoroval. V podobnom duchu sa vyjadrili aj Marekove učiteľky zo škôlky a školy. Rodinu od roku 2012 pravidelne navštevovali aj pracovníčky zo sociálky, ktoré rovnako potvrdili, že dieťa bité nebolo. "S maloletým bol vykonaný pohovor, v rámci ktorého uviedol, že sa s Ľubošom nebojí chodiť von na prechádzky, pričom dodal, že

Ľubo ho nebije, avšak babka mu škaredo nadáva," stojí v uznesení. Sociálka nezistila v domácnosti žiadne závažné nedostatky.

Psychologické vyšetrenie

Malý Marek sa v prípravnom konaní podrobil aj psychologickému vyšetreniu. So záverov vyplýva, že je nezrelý a používa vulgarizmy. Mal odloženú školskú dochádzku a problémy

so správaním. Podľa odborníčky je ťažko zvládnuteľný, hyperaktívny a má tendenciu ubližovať ostatným deťom. Zároveň uviedla, že nikdy si na dieťati nevšimla stopy po fyzickom násilí, teda škrabance či modriny. Poprela, že by bol Marek bojazlivý alebo ustráchaný.

Školská psychologička označila Mareka za nezrelé dieťa, ktoré malo problém s udržaním pozornosti, v bežnom slovníku a prejavoch používal vulgarizmy. "Išlo o bezprostredné, veselé dieťa, ktoré vôbec nejavilo známky stiesnenosti, ani zneurotizovania, resp. nejavilo známky

týraného dieťaťa," uviedla.

Uznesenie prokuratúry

Zo záverov znalcov vyplynulu, že maloletý zažil v domácom prostredí opakované fyzické tresty zo strany dospelých, no nezanechali na jeho psychickom vývine také stopy, ktoré by ho

výraznejšie ovplyvnili v jeho ďalšom fungovaní. "Nevykazuje teda syndróm týraného dieťaťa," stojí v uznesení.

Okresná prokuratúra teda na základe získaných výpovedí a dôkazov skutok posúdila ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a spis postúpila okresnému úradu na prejednanie priestupku, ktorý môže byť realizovaný v disciplinárnom konaní.