Hrôzostrašný prípad utýrania z južného Slovenska: Psa ťahal za autom, FOTO len pre silné povahy

Napriek tomu, že ministerka pôdohospodárstva avizovala ešte minulý rok zmenu zákona, aby sa na zviera nehľadelo ako na vec, stále nie je v platnosti. Aj to dáva niektorým ľuďom pocit, že k svojim zvieratám sa môžu správať hrubo a násilne.

O brutálnom čine, ktorý sa odohral v okrese Komárno, informovala Sloboda zvierat. Muž svojho psa priviazal o auto a ťahal ho. Očitý svedok, ktorý týranie psa odfotil, sa nezdržal a vodičovi strelil facku. Ten naňho podal trestné oznámenie, avšak jeho polícia len pokutovala a prípad uzavreli ako priestupok.

Psa ťahal za autom

Sloboda zvierat na svojej sociálnej sieti informovala o brutálnej poprave psa v katastri obce Bátorove Kosihy v okrese Komárno. „Páchateľ priviazal psovi okolo krku špagát, pripevnil ho o auto a ťahal ho vysokou rýchlosťou za sebou, až kým ho neusmrtil,“ uviedla Sloboda zvierat na svojom Facebooku.

Slobodu zvierat o tom informoval očitý svedok, ktorý je zároveň aj autorom fotografií v článku. „Sloboda zvierat podáva na páchateľa trestné oznámenie za utýranie zvieraťa k smrti,“ zdôraznila organizácia, ktorá vyzýva všetkých, ktorí boli svedkami tohto činu, aby sa ohlásili na polícií.

„Je mimoriadne dôležité, aby sa prihlásili viacerí svedkovia, keďže je zatiaľ nahlasovateľ sám. Polícia, žiaľ, na mieste nezaistila hlavný usvedčujúci dôkaz - telo utýraného psíka,“ dodala.

Sloboda zvierat ďalej uvádza, že páchateľ podal na očitého svedka trestné oznámenie. Páchateľ tvrdí, že svedok ho pod tlakom emócií udrel. „Svedok robil, čo mohol pre záchranu psíka, snažil sa auto zastaviť, ale keď sa to podarilo, bolo už neskoro,“ píše Sloboda zvierat s prosbou, aby sa prihlásili viacerí svedkovia tejto krutosti, aby bol vinník potrestaný.

Ozval sa policajt

Po medializácií ohavného činu sa Slobode zvierat ozval policajt, ktorý z pochopiteľných dôvodov chcel ostať v anonymite.

"Dobrý deň prajem, chcel by som vám poskytnúť aspoň nejaké informácie k prípadu utýraného psa z obce Bátorové Kosihy. Tento mail vám zasielam anonymne z dôvodu, že pracujem v policajnom zbore a je mi na zvracanie z postupov v tejto firme. A keďže PZ SR má veľký vplyv na chod našej krajiny, ako aj sami vidíme v aktuálnom čase, už to aj mnohým policajtom začína liezť na nervy," napísal policajt.

Tvrdí, že z informácií, ktoré dostal od ľudí a majú k prípadu blízko, bolo zrejmé, že telo po príchode polície na mieste bolo, ale vyšetrovateľ, ktorému mal byť prípad pridelený, prípad neprevzal. Údajne to mal odôvodniť tým, že sa nedá preukázať úmysel.

"Toto tvrdenie je podľa mňa a viacerých ďalších kolegov nezmysel. Vyšetrovateľ mal pred sebou jednoznačného páchateľa trestného činu, taktiež mal dôkaz - čo je vlastne v tomto prípade telo psa a taktiež mal svedka, resp. pána, ktorý to celé videl a vedel svojim svedectvom preukázať celý incident. Absolútne nerozumiem, prečo daný skutok nekvalifikoval ako trestný čin. Ale keďže vyšetrovateľ sa riadi podľa svojho uváženia... teda mal by sa, neviem, či mu to jeho uváženie niekto svojim pôsobením mierne neupravil," dodal policajt.

Podľa neho bol toto dôvod, prečo vyšetrovateľ tento skutok odstúpil len ako konanie o priestupku, tým pádom žiadny trest pre tyrana nehrozí. A taktiež aj preto sa telo mŕtveho psa nechalo na pochovanie.