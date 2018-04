Identita mŕtveho policajta odhalená: Zdrvujúce zistenie, zásah v Kňažkovom dome

Nehoda sa stala skoro ráno a podľa informácií TVKRIMI sa nehoda odohrala priamo pred ďalším policajtom, ktorý išiel v druhom aute. Miroslav mal byť pritom jeden z policajtov, ktorí chytili zlodeja v dome Milana Kňažka.

„Spolu s ním a ďalšími kolegami sme hľadali postreleného zlodeja, ktorý utiekol z Kňažkovho domu na bratislavskom Slavíne. Nakoniec sme ho objavili v hercovej záhrade aj s lupom,“ povedal pre portál jeden z Mirových kolegov.

Miro sa za prácou presťahoval zo Žiaru nad Hronom a v Bratislave býval so svojou priateľkou.

Slávo bojuje o život

Podľa prvotných informácií išli policajti, zaradení na Obvodnom oddelení v Bratislave, po obchvate mesta Galanta, keď z nezistených príčin prešli do protismeru. Zrazili sa s autobusom.

„Záchranári sa na mieste snažili oživiť jedného z účastníkov nehody niekoľko desiatok minút, napokon sa im to podarilo a muža v umelom spánku a v kritickom stave previezli do galantskej nemocnice. Žiaľ, druhému mužovi už pomôcť nedokázali a lekár musel konštatovať smrť. Ošetrili aj ďalšieho účastníka nehody, ktorý utrpel úraz hlavy, a transportovali ho taktiež do nemocnice v Galante,“ informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

V médiách sa objavili informácie, že Slávo zomrel v nemocnici, podľa našich informácií je ale druhý policajt stále nažive. V galatskej nemocnici bojuje o život a je hospotalizovaný na ARO.

Príčinu nehody vyšetrujú

Čo môže za tragickú nehodu nie je stále známe, no podľa policajta Ivana, pri výkone služby často riskujú svoj život už len tým, na akých autách jazdia.

"Keď vidím na akých autách jazdíme, aké majú kolesá služobné vozidla častokrát, je to do plaču. Ľuďom by sa za to dávali pokuty, alebo brali technické preukazy!" napísal Ivan. Dodal, že niekedy dostávajú príkazy od nadriadených, aby unavení hodinu pred koncom služby stáli na ceste a robili kontroly. "Nečudujem sa potom, že to takto dopadne," uzavrel Ivan.