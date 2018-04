Zarazení vodiči v Bratislave: FOTO Toyota nabúrala do reklamného pútača, polícia hľadá svedkov

Bratislavskí dopraváci pátrajú po svedkoch nehody, ktorá sa stala v pondelok 23. apríla okolo 16:30 v Bratislave na Gagarinovej ulici. Ako informovala hovorkyňa bratislavských policajtov Veronika Slamková, vodič viedol čiernu Toyotu Land Cruiser s bratislavskou štátnou poznávacou značkou po Tomášikovej ulici v smere do centra mesta. "Po prejdení pravotočivou zákrutou na Gagarinovu ulicu pri zastávke MHD Gagarinova vyšiel s vozidlom na chodník po pravej strane cesty v smere jeho jazdy, kde narazil do reklamnej tabule," opísala hovorkyňa s tým, že vodič po náraze pokračoval po Gagarinovej ulici smerom do centra.

Polícia vyzýva svedkov, ktorí videli priebeh a okolnosti tejto dopravnej nehody, aby sa prihlásili na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru, prípadne zavolali na číslo 09610 32 550 alebo 158.