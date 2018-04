Tragédia v Tatrách: FOTO Čech bol na mieste mŕtvy, príčinou jeho pádu mohla byť lavína

Vo štvrtok 19. apríla sa stal ďalšia tragédia vo Vysokých Tatrách. V popoludňajších hodinách boli príslušníci Horskej záchrannej služby (HZS) povolaní k 44-ročnému českému skialpinistovi, ktorý utrpel pád z výšky cca 300 metrov. Tragédia sa stala v Červenom žľabe a záchranárov na miesto privolali svedkovia nehody. O súčinnosť boli požiadaní aj príslušníci Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), ktorí z heliportu v Starom Smokovci vzali na palubu záchranára HZS.

Smrteľná nehoda v Červenom žľabe.

Do Mengusovskej doliny zároveň odišla skupinka pozemných záchranárov. „Lekár spoločne so záchranárom HZS po vysadení v žľabe zistili, že skialpinista pádom utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Nie je známe, čo bolo presnou príčinou nehody,“ uviedla HZS.

Telo skialpinistu sa nachádzalo na povrchu v čele spadnutej lavíny. Možnou príčinou nehody môže byť teda aj spustenie lavíny. „Posádka VZZS následne vysadila na mieste nehody ďalších dvoch záchranárov HZS vrátane psovoda, ktorí prehľadali lavínisko, avšak bezvýsledne,“ informovali horskí záchranári.

Telesné pozostatky českého skialpinistu boli nabalené za pomoci lanovej techniky a následne spustené do doliny. Odtiaľ boli transportované do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi.