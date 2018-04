Okoličányho kumpáni sú už za mrežami: Po bossovi košického podsvetia sa zľahla zem

Polícia Slovenskej republiky informovala o zadržaní piatich členov skupiny okoličániovcov. Tí boli spolu s bossom z východného Slovenska Róbertom Okoličánym odsúdení. Okoličányho doteraz polícia nenašla, mal vraj utiecť do zahraničia.

Ľubomíra Bialka, Pavla Karasa, Jaroslava Janoščáka, Martina Miku a Ľuboša Vasiľova zadržala Národná kriminálna agentúra dnes v noci. Každý z nich si odsedí trest, na ktorý bol právoplatne odsúdený minulý týždeň.

"Súdneho pojednávania sa nezúčastnila ani jedna 13 prejednávaných osôb. Z nich 10 dostalo nepodmienečné tresty," informuje polícia.

Róbert Okoličány

Okoličányho označuje polícia za bývalého bossa košického podsvetia. Je neprávoplatne odsúdený na doživotie, no do výkonu trestu nenastúpil, údajne mal ujsť do zahraničia. Prokurátor žaloval jeho skupinu z 19 skutkov, medzi ktorými je založenie a zosnovanie zločineckej skupiny, vraždy, pokusy o vraždu a iné.