Nešťastie v Humennom: Spadla hydraulická plošina, muž (25) skončil s ťažkými zraneniami

"Plošina spadla zo zatiaľ nezistených príčin, pričom v čase pádu sa v nej nachádzal 25-ročný Humenčan, ktorý vykonával orez stromov," informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová uviedla, že záchranári mladíka s viacerými poraneniami na mieste ošetrili a pri vedomí ho previezli do humenskej nemocnice.

"Muž má ťažké zranenia, zlomeninu panvy, stavca a zlomeninu v oblasti lakťa. Je stabilizovaný a hospitalizovaný na traumatológii," informovala za spoločnosť Svet zdravia Jana Fedáková. "Na mieste udalosti boli aj pracovníci inšpektorátu práce a experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ, odboru mechanoskopia a znalec z odboru cestnej dopravy, odvetvia technický stav cestných vozidiel a strojov," povedal Džobanik s tým, že polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.

Ako informovala Mária Míčková z tlačového referátu mesta, k udalosti došlo pri oreze stromov vo výške štyri až päť metrov. "Ide o skúseného zamestnanca Technických služieb mesta Humenné, ktorý vykonáva túto činnosť šesť rokov a bol vyškolený na pilčícke práce a na obsluhu zdvíhacieho zariadenia. Platnosť technickej kontroly plošiny trvá do 13. apríla 2019, revízie zdvíhacieho zariadenia do 14. novembra 2018. A úradná skúška, ktorú vydáva Technická inšpekcia, platí do 30. júna 2021," vysvetlila s tým, že mesto si, čo sa týka príčiny udalosti, počká na oficiálne vyjadrenie vyšetrovacích orgánov.

Podľa informácií Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove príslušníci na mieste zabezpečovali vozidlo proti úniku prevádzkových kvapalín. Realizovali aj ďalšie práce súvisiace s odstránením mechanizmu a konárov ohrozujúcich chodcov.