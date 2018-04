Zadržali muža, ktorý mal nahlásiť bombu na súdoch: Chcel sa vyhnúť trestu, čaká ho dlhší

Vo štvrtok (12.4.) v ranných hodinách oznámil na tiesňovú linku 112 neznámy mužský hlas, že na súde je bomba a hneď nato zložil. Nešpecifikoval však, na ktorom súde, preto polícia musela prehľadať všetky súdy v rámci celého Slovenska. "Polícia uvedené hrozby nepodceňuje, a preto okamžite vykonala adekvátne bezpečnostné opatrenia, t.j. evakuáciu ľudí z objektov a následne pyrotechnickú prehliadku objektu. Počas tohto prehľadávania boli prerušené viaceré pojednávania. Po dôkladnej pyrotechnickej prehliadke sa informácia o umiestnení bomby nepotvrdila," uviedla Antalová.

Trenčianski policajti podľa nej začali okamžite pátrať po páchateľovi tohto skutku, pričom za krátko sa im podarilo nájsť muža, ktorý volal na tiesňovú linku 112 a ktorý svojím konaním vyvolal znepokojenie časti obyvateľov.

"Štyridsaťtriročného Radovana z okresu Nové Mesto nad Váhom policajti v zmysle zákona zadržali a obmedzili na osobnej slobode. Krátko po zadržaní sa policajtom aj priznal. Následne bol v procesnom postavení vypočutý. Motívom jeho skratového konania malo byť to, že 12. marca mal mať posledné pojednávanie pre zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a bál sa, že pôjde do väzenia. Svoje konanie oľutoval. Policajtom mal priznať aj to, kde telefón popoludní zahodil," priblížila.

Muž teraz čelí obvineniu zo zločinu šírenia poplašnej správy, pričom sudca Okresného súdu v Trenčíne v pondelok rozhodol, že bude stíhaný väzobne. "Za uvedený skutok zákon ukladá trest odňatia slobody na tri až osem rokov," dodala.