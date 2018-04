Zviera v ľudskej koži: Mladík z Rimavskej Soboty mal sexuálne zneužívať malé deti

Dievčatá oslovoval pod rôznymi zámienkami, že pozná ich rodičov, jeho dcéra stratila psa alebo im ponúkal cukríky. Ako uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, robil to s úmyslom sexuálneho uspokojenia, aj keď vedel, že ešte nemajú 15 rokov. V apríli sa takto prihovoril dvom deťom vo veku 8 a 10 rokov.

V jednom prípade išlo o sexuálne zneužívanie a v druhom prípade o pokus sexuálneho zneužívania. Ďalšie 11-ročné dievča obmedzoval na osobnej slobode vo výťahu a v chodbe bytového domu. Po oznámení rodičov rozbehla polícia pátranie a vo štvrtok dopoludnia ho zadržali. Po obvinení skončil v cele aj s podnetom na väzobné stíhanie. Hrozí mu trest na tri až 10 rokov.

Ako upozornila Faltániová, rodičia by mali svojim deťom neustále zdôrazňovať, aby nedôverovali neznámym ľuďom, upozorňovať ich na to, aby od cudzích nebrali žiadne sladkosti, darčeky, či nesadali k nim do auta. Ako dodala Faltániová, dieťaťu treba vždy vopred oznámiť, kto poň príde do školy, školského klubu, prípadne na krúžok.