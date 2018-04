Polícia prebrala rétoriku Róberta Fica: FOTO Namiesto pokory, útoky na občanov

BRATISLAVA - Facebooková stránka Polície Slovenskej republiky má informovať občanov o práci polície, no namiesto toho pri každej vyhrotenej situácii jej admin útočí na všetkých, ktorí si prácu polície dovolia kritizovať.

Admin policajnej stránky je známy svojimi sarkastickými odpoveďami. Nie vždy sú ale na mieste, pretože v poslednej dobe sa na slovenskú políciu valí jedna kritika za druhou a čelí viacerým škandálom. Rovnako aj policajný prezident Tibor Gašpar, ktorého hlavu žiadajú občania na námestiach, a ktorý sa stále drží svojej stoličky.

Najnovšie však polícia čelí ďalšiemu škandálu. Na doživotie odsúdení nebezpečný Róbert Okoličány ušiel do zahraničia. Podľa informácii DenníkaN mal byť pritom sledovaný, no aj napriek tomu na výkon trestu nenastúpil a od dnes je v pátraní. To sa, pochopiteľne, nepáči ľuďom a svoje rozhorčenie dávajú najavo aj na facebookovej stránke polície. Admin sa však opäť nezdržal a na oficiálnej stránke polície drzo útočil na občana.

"A naposledy. Ak si mysíte, že pátrači a operatívci, ktorí mimochodom vypátrali a doniesli na Slovensko späť najväčších zločincov okrem jedinej osoby, ktorú chráni suverénny štát a ktorí riskujú pri svojej práci životy, tak ask si myslíte, že sedeli v bufete a kukali na správy, aby potom sa mohli hrať na naháňačku s nebezpečnými osobami, tak ste na veľkom omyle. Naučte sa ctiť si prácu tých, ktorí sa starajú o to, že je v tejto krajine bezpečne," napísal admin.