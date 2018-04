Milan (34) spôsobil na svahu lekárke ťažké zranenia: Takýto trest si vypočul

Stalo sa to 5. januára 2015 predpoludním na lyžiarskom svahu SKI Centra Košútka v katastri mesta Hriňová. Kamenský pri predbiehaní lekárky do nej narazil, pričom žena utrpela zlomeninu troch rebier, pomliaždenie dolných častí oboch lalokov pľúc s pneumotoraxom a s krvácaním do pohrudnicovej dutiny, ako aj zlomeninu záprstnej kosti pravej ruky s posunom úlomkov. Zranenia si vyžiadali práceneschopnosť do 18. februára.

Okresný súd vo Zvolene uznal Kamenského za vinného a vymeral mu trest šesť mesiacov podmienečne s odkladom na jeden rok. Zároveň mu uložil aj povinnosť zaplatiť zrazenej lyžiarke bolestné 3 729 eur a dvom poisťovniam nahradiť škodu viac ako 2 400 eur. Kamenský sa odvolal s tým, že je nevinný, lebo lyžiarka mu náhle skrížila jazdnú dráhu. Žiadal oslobodiť, prípadne vrátiť vec prvostupňovému súdu na doplnenie dokazovania. Odvolací senát mu nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil.

Kamenský sa na odvolacom konaní ospravedlnil. Predseda senátu poukázal na to, že vzhľadom na doterajšiu beztrestnosť a prevahu poľahčujúcich okolností Kamenský dostal trest na samej spodnej hranici zákonnej sadzby. Zrazená žena má doteraz zdravotné problémy a zvyšok svojho nároku na náhradu škody si môže uplatniť v civilnom procese.