Gabriela (28) uznali za vinného z týrania manželky: Viktória šesť rokov trpela peklo

BANSKÁ BYSTRICA – Súhrnný trest sedem rokov odňatia slobody nepodmienečne za týranie manželky Viktórie potvrdil dnes odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 28-ročného Gabriela Rácza z obce Hostice v okrese Rimavská Sobota. Gabriel matku svojich detí týral od roku 2010 do septembra 2016.

Rácz o rok mladšiu manželku opakovane bezdôvodne napádal päsťou, udieral ju do tváre, ťahal za vlasy, kopal do celého tela a vyhrážal sa jej zabitím. Vyvrcholilo to fyzickým útokom 21. septembra 2016, keď ju zbil tak, že Viktórii spôsobil podvrtnutie krčnej chrbtice, pomliaždenie hrudníka a pravého kolena. Násilného Gabriela následne zadržala polícia.

Okresný súd v Rimavskej Sobote uznal Rácza za vinného zo zločinu týrania blízkej osoby a uložil mu súhrnný trest sedem rokov odňatia slobody nepodmienečne. Do trestu mu zarátal aj predchádzajúci trest štyri roky nepodmienečne za ublíženie na zdraví susedovi Jozefovi. Manželka najprv popísala, ako ju Gabriel bil a týral, neskôr odmietla vypovedať a tvrdenia z prípravného konania chcela zobrať späť. Ataky sa odohrali bez svedkov, takže proti Gabrielovi svedčila iba manželka a ďalšie dôkazy.

Voči rozsudku sa Rácz odvolal s tvrdením, že je nevinný, Viktóriu nikdy nebil, má ju rád a chce ísť za svojimi deťmi, ktoré ho potrebujú. Odvolací súd dôvody Gabriela neuznal a prvostupňový verdikt potvrdil. Predseda senátu konštatoval, že vina bola preukázaná a manželka zmenou výpovede iba chcela Gabrielovi pomôcť.

Zaujímavosťou je, že Gabriela na odvolacie konanie eskortovali z ústavu na výkon trestu, kde si odpykáva štyri roky nepodmienečne za zločin ublíženia na zdraví. Vo februári 2016 sa pohádal so susedom Jozefom a spor riešili súbojom „na férovku“, pričom Gabriel sa nožom zaháňal na Jozefovo brucho. Ten pri cúvaní spadol a keď sa dvíhal, Gabriel ho raz bodol do chrbta.

Nôž zasiahol aj pľúca a Jozef utrpel zranenie, z ktorého sa liečil mesiac. Okresný súd za to Gabrielovi vymeral štyri roky nepodmienečne, proti čomu sa odvolal, ale nakoniec na krajskom súde zobral svoje odvolanie späť. Trest si Gabriel Rácz odpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Súd mu zároveň nariadil ambulantné protitoxikomanické liečenie.