Vražda Horeckého v Petržalke: Martin Jajcay do väzby stále neprišiel, čaká ho 13 rokov

BRATISLAVA - Martin Jajcay, ktorého Krajský súd (KS) v Bratislave vo štvrtok (5.4.) právoplatne odsúdil na 13-ročný trest odňatia slobody v dlhoročnej súdnej kauze vraždy Michala Horeckého v bratislavskej Petržalke, ktorá sa stala v roku 2005, zatiaľ do väzenia nenastúpil. TASR o tom informovali v pondelok justične zdroje.

Na odsúdeného dal predseda trojčlenného senátu KS v Bratislave polícii príkaz na dodanie do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Príkaz mal byť však podľa neoficiálnych informácií dodaný až v piatok (6.4.) Jajcay by si mal trest odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Na verejnom zasadnutí na KS v Bratislave sa vo štvrtok nezúčastnil, svojmu advokátovi dal súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti

Nevylučuje sa, že Jajcay sa bude skrývať a rozšíri tak počet v poslednom období odsúdených Slovákov, ktorí v mediálne známych kauzách do väzenia nenastúpili. Dávida Brtvu odsúdil právoplatne trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR v stredu 28. marca na deväťročný trest odňatia slobody v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest. Brtva by sa mal, podľa vyjadrení spoluobžalovaného Patrika Pachingera, nachádzať v Česku. V mieste svojho bydliska na Slovensku sa podľa vyjadrení jeho susedov už dlhšie nenachádza. Do väzenia nenastúpil.

Ďalším, po ktorom polícia už po druhý raz pátra, je Viliam Mišenka. Senát NS SR ho v utorok (20.3.) odsúdil na 23-ročný trest odňatia slobody v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont v lete 2009. Pri výbuchu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli vážne a ľahšie poranenia. Mišenka už raz na úteku bol. V roku 2013 ho vypátrali vo Venezuele a eskortovali na Slovensko, kde strávil takmer dva roky vo väzbe. Súd ho napokon zbavil všetkých obvinení a prepustil na slobodu.