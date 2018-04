Vyšetrovanie odhalí príčiny vlakovej nehody v Košiciach: Začali trestné stíhanie

K nehode došlo na železničnom priecestí pred vstupnou bránou do spoločnosti U.S. Steel Košice. Nákladné motorové vozidlo zn. Tatra viedol podľa polície 67-ročný muž v smere od obce Veľká Ida, okres Košice-okolie. "Pravdepodobne z dôvodu nerešpektovania dopravnej značky "Stoj, daj prednosť v jazde" a výstražného znamenia dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami vošiel s autom na priecestie do jazdnej dráhy prichádzajúceho rušňa vlakovej súpravy," vysvetlila okolnosti zrážky košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Nákladné vozidlo podľa jej ďalších slov odhodilo vedľa koľajiska, kde začalo horieť. "Vodič po náraze dopadol pod kolesá rušňa a jazdnej súpravy, pričom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," spomenula s tým, že rušňovodič má podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia.

Škodu, ktorá v súvislosti s nehodou vznikla na nákladnom vozidle, rušni, železničnej trati a tam zaparkovanom ďalšom vozidle, predbežne vyčíslili na takmer 55.000 eur. "Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela Ivanová.