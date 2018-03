Ďalšia hanba v zahraničí: Vo Viedni je v kauze mladých prostitútov 18 Slovákov vo väzbe

Uviedol to vo štvrtok hovorca viedenskej polície Harald Sörös. Podľa jeho slov sú všetci títo väzobne stíhaní mladí Slováci z okolia Lučenca. Obvinení sú okrem sexuálnych deliktov, krádeží, lúpežných prepadnutí a majetkovej trestnej činnosti aj z vraždy v štádiu pokusu. Ako uviedol hovorca, prípad by mohol byť uzavretý za týždne až mesiace a niektorým hrozí trest až do 15 rokov odňatia slobody.

Pojednávať v tejto veci bude následne príslušný Krajinský súd vo Viedni. Krajinský kriminálny úrad a polícia vo Viedni ukončili po takmer roku vyšetrovanie v radoch tamojších prostitútov. V tejto súvislosti vydali 18 zatykačov, obvinili 30 ľudí a preukázali 80 trestných činov.

O kauze sa už hovorilo vo februári, vtedy s dôrazom na 16-člennú skupinu páchateľov z malej obce v okrese Lučenec na Slovensku vo veku 15-30 rokov, ktorí ponúkali sexuálne služby v centre rakúskej metropoly a dopúšťali sa majetkovej trestnej činnosti. Ich prepravu do Viedne mal organizovať spoločne so svojím komplicom 55-ročný 11-násobný otec pripútaný na invalidný vozík.

Tento starší muž, ktorý do prostitúcie zapojil i vlastných synov, čelí vo vyšetrovacej väzbe spoločne s komplicom obvineniu z obchodovania s ľuďmi, cezhraničnej prostitúcie a kupliarstva v najmenej 19 prípadoch.

Mladí muži, ktorí podľa rádia ORF patria k maďarskej menšine na Slovensku a nemajú prakticky žiadne vzdelanie, museli časť príjmov odvádzať ako protihodnotu za prepravu a "ochranu". Vo Viedni spali pod holým nebom a na schodiskách alebo istý čas u pasákov. Sčasti sa dostávali pod tlak vlastných rodinných príslušníkov, aby takýmto spôsobom zarábali peniaze. V hre boli aj drogy. Informovala o tom v stredu s odvolaním sa na policajné zdroje tlačová agentúra APA i rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.

Prvý podnet na vyšetrovanie Krajinského kriminálneho úradu prišiel v máji 2017, keď traja muži prepadli 78-ročného muža v jeho byte. Asi o mesiac neskôr zadržali podozrivého 22-ročného Slováka v SR. Už v januári došlo k prepadu iného 66-ročného muža, ktorý bol po prepade a fyzickom násilí šesť týždňov v kóme. Dvaja podozriví z tohto činu sú aktuálne vo Viedni vo vyšetrovacej väzbe a v závislosti na následkoch, ktoré poškodenému zostanú, musia v prípade potvrdenia viny súdom rátať s trestami vo výške od najmenej piatich až do spomínaných 15 rokov väzenia.

Vyšetrovateľom sa čoskoro podarilo zistiť, že trestné činy súvisia s lokalitou, ktorá je známa v centre Viedne ako miesto, kde sa stretávajú gejovia. Tam však najskôr narazili na "múr mlčania", a to aj v radoch obetí majetkových deliktov.

Viacerí z olúpených alebo okradnutých členov tejto komunity - sčasti ženatí muži vo veku od polovice štyridsiatky až do takmer osemdesiatky, od jednoduchých robotníkov až po akademikov - buď nepodali vôbec trestné oznámenia, alebo uvádzali chybné údaje. Mnohí z nich totiž sami boli i páchateľmi. Iní z ich radov mlčia, pretože sa obávajú vydierania v súvislosti so svojou sexuálnou orientáciou. Odhalení muži zo Slovenska sa mali dopustiť 19 trestných činov vrátane vytvorenia kriminálneho zoskupenia. Medzi obvinenými je medzičasom aj 12 rakúskych občanov.