PREHOVORILA obeť brutálneho útoku na ceste: Na Petra namierili agresori zbraň, myslel, že je koniec

Včera sme vás informovali o brutálnom útoku, kedy dvaja muži surovo napadli vodiča Petra. A to len z toho dôvodu, že sa Peter so svojím tmavým passatom zaradil pred nich. Špekuluje sa, že agresiu u útočníkov mohlo vyvolať to, že Peter ich nepredbehol podľa predpisov. Tak či onak, ich riešenie konfliktu je neospravedlniteľné. Peter pre televíziu Markíza povedal, že keď ich auto predbiehal, vodič mu gestami ukazoval, ako ho podreže. Peter ale pokračoval vo svojej jazde.

Peter prehovoril o brutálnom napadnutí.

No konflikt nezostal len pri geste. Petrova kamera v aute všetko zachytila. „Videl som už v spätnom zrkadle, že išli za mnou, že ma začali prenasledovať,“ povedal. Napriek tomu išiel ďalej a rozhodol sa, že si celú nepríjemnú situáciu s vodičom vyjasní. Peter tak za najbližšou zákrutou zastal, a zo svojho passatu vystúpil. „V tom momente sa rozbehol na mňa, kopačka, päsť. Vyskočil spolujazdec, vytiahol dokonca zbraň na mňa. Namieril, ja som myslel, že už som mŕtvy, že ma moja rodina už nikdy neuvidí," spomína otrasený Peter.

Pred očami mu prebehol celý život. Tvrdé údery nemali konca. Našťastie, Petrovi sa podarilo jedného agresora od seba odsotiť. „Spadol na zem, zdvihol si kameň a rozbil mi hlavu kameňom, mám 12 stehov či koľko," povedal. Údery pokračovali.

VIDEO nie je vhodné pre maloleté osoby a citlivé povahy.

Útočníkov od brutálneho činu neodradilo ani to, že Peter ich prosil, nech prestanú. Zakrvavený im dokonca povedal, že má kameru. No jeho argument vyprovokoval staršieho útočníka tak, že ho ešte raz udrel. „Som sa snažil dostať do auta, odtiaľ ma chceli ešte vytiahnuť, chceli mi zobrať aj ten kamerový záznam, ale podarilo sa mi utiecť. Oni sadli do auta a išli preč," spomína obeť.

Zbraň, ktorou na Petra mieril 23-ročný muž.

Záver brutálneho útoku šokoval. Obaja násilníci išli so zakrvavenými päsťami na políciu, kde tvrdili, že boli napadnutý Petrom. „Oni išli ešte paradoxne podať na mňa oznámenie, že ja som ich napadol," krúti hlavou Peter.

Kameň, ktorým Petra udieral útočník do hlavy.

Petra zmlátila dvojica otec (51) a syn (23). Obaja pochádzajú z Kysuckého Nového Mesta. Žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík povedal, že obaja boli obvinení zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečinov nebezpečného vyhrážania a výtržníctva. Vyšetrovateľ už spracoval podnet na návrh na vzatie do väzby. Ak sa im dokáže vina, hrozí im trest odňatia slobody vo výške až do 10 rokov.