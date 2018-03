Najvyšší súd poslal Viliama Mišenku na 23 rokov do väzenia, jeho komplic dostal doživotie

Najvyšší súd opätovne uznal Mišenku a jeho komplica Jána Krajčíka za vinných, Konkrétne je podľa verdiktu Mišenka vinný z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu formou účastníctva ako objednávateľ. Krajčíka uznali za vinného z trestného činu všeobecného ohrozenia a nedovoleného ozbrojovania.

Znížený trest

Mišenkovi znížil trest o dva roky, pôvodne totiž dostal 25-ročný trest. Krajčík dostal rovnako ako na prvostupňovom súde úhrnný trest na doživotie. Zrušenie pôvodného rozsudku súd odôvodnil tým, že nebolo preukázané, že by obžalovaní konali ako organizovaná skupina. Rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné. Predseda senátu v odôvodnení rozsudku bombový útok označil za "veľmi brutálny, takmer teroristický čin". Na verejnom zasadnutí sa dnes zúčastnil len viackrát trestaný Krajčík, ktorý si odpykáva trest uložený v inom prípade. Mišenka, ktorý bol stíhaný na slobode, požiadal o konanie v neprítomnosti

Podľa verdiktu prvostupňového súdu z roku 2016 sa obaja obžalovaní na jar v roku 2009 stretli v Bojnej aj s Milanom Pavlovičom, kde si dohodli úlohy na spáchanie útoku na matku Jozefa Mišenku, aby nevypovedal proti strýkovi Viliamovi.

Detaily osvetlil Pavlovič, ktorý na pojednávaní vystupoval ako korunný svedok. Podľa neho Mišenka sľúbil Krajčíkovi za smrť švagrinej 20-tisíc eur a polovicu mu aj vyplatil. Mišenka aj Krajčík tvrdili, že nehovorí pravdu, ale súd ho označil za dôveryhodného svedka. Pôvodne proti Viliamovi Mišenkovi svedčil iba Krajčík, ale po sérii krivých výpovedí aj v iných veciach ho odsúdili za marenie spravodlivosti na deväť rokov.

Krajčík priznal, že zabezpečil trhavinu i odpaľovací systém, ale poprel, že ho dal do kufríka svojmu spolužiakovi zo strednej školy Petrovi Hertelovi a poslal ho do firmy Euromont. Pri explózii Hertel zahynul a viacerí ľudia boli vážne zranení. Nálož mala usmrtiť Zuzanu Mišenkovú, Viliamovu švagrinú. Viliam však vyhlásil, že smrť švagrinej si neobjednal, nemal na to dôvod. Priznal iba, že so švagrinou a jej synom nekomunikovali.

Mišenku eskortovali z Venezuely

Viliama, ktorý sa dlhodobo zdržiaval v zahraničí, na Slovensko eskortovali z Venezuely začiatkom roku 2013. V tejto súvislosti uviedol, že v zahraničí bol pracovne a po zadržaní políciou súhlasil s vydaním na Slovensko. Bol obžalovaný z viacerých trestných činov, ale ani v jednom prípade sa nepotvrdila jeho vina. Okrem vraždy Jozefa Gudábu išlo aj o prípad bankovej megakrádeže 173 miliónov korún (viac ako päť miliónov eur) z trezoru VÚB v Nitre a podiel na vražde mafiánskeho bosa Petra Čongrádyho. Obžalovaný Krajčík opakovane odmietol svoju vinu v prípade odpálenia nástražného systému v Euromonte. Priznal iba nedovolené ozbrojovanie.

Výbuch v Euromonte čiastočne súvisel s prípadom vraždy Viliamovho synovca Jozefa Mišenku, zo smrti ktorého uznali súdy za vinných štvoricu Milan Pavlovič, Ronald Mišech, Róbert Trajkov a Ivan Skalický. Spolu s nimi bol z úkladnej vraždy Jozefa obžalovaný aj jeho strýko Viliam, ale prvostupňový i odvolací súd ho spod obžaloby oslobodili.