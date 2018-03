Košická naháňačka ako z filmu VIDEO Plyn, šmyk a havária: Organizovaná skupina a krádež BMW

Policajná naháňačka v Košiciach

KOŠICE – Na východe republiky sa opäť strhla akčná naháňačka. No tentokrát sa poriadne zamotala. Všetko sa začalo informáciou o ukradnutom BMW X5. Keď policajti zahliadli podozrivého, nastala naháňačka ako s filmu. Podozrivý dupol na plyn a po zasneženej vozovke jazdil ako blázon, až dostal šmyk a havaroval. Ukázalo sa, že v hre boli aj ďalší komplici. Nočná dráma z Košíc si vyžiadala štyroch zatknutých. No Slováci to neboli.