FOTO Záchranná akcia vo Vrátnej: Kvôli otcovi so synom z Poľska spustili v noci mimoriadne vlek

V noci zo soboty na nedeľu hodinu pred polnocou, požiadali horských záchranárovo o pomoc dvaja turisti z Poľska. "Vo veľmi nepriaznivých poveternostných podmienkach uviazli na hrebeni, neďaleko hrany pod Veľkým Kriváňom v smere na Pekelník v Malej Fatre," opísali horskí záchranári na svojej stránke s tým, že na základe získaných GPS súradníc odišli Poliakom na pomoc.

Mimoriadne spustenie lanovky

Do Snilovského sedla sa horskí záchranári z Malej Fatry vyviezli pomocou mimoriadne spustenej lanovky. Odtiaľ pokračovali k turistom, ktorých úspešne lokalizovali. "Vyčerpaným a podchladeným mužom – otcovi so synom vo veku 46 a 23 rokov poskytli prvú pomoc, zateplili ich, podali im teplé tekutiny a keď sa cítili lepšie, začali s nimi postupovať späť do Snilovského sedla," opísali záchrannú akciu.

Lanovkou boli všetci zvezení do Vrátnej a následne terénnym autom do Domu horských záchranárov, kde záchrannú akciu o druhej ráno ukončili. „Boli teplo oblečení, len im chýbalo technické oblečenie ako Gore-Tex, pretože mali nejaké maskáčové oblečenie, ktoré prefúkne,“ povedal príslušník HZS Vrátna pre televíziu Joj. "Horská záchranná služba vyjadruje touto cestou poďakovanie prevádzkovateľovi lyžiarskeho strediska Vrátna - Chleb za mimoriadne spustenie lanovky, čím sa výrazne prispelo k urýchleniu záchrannej akcie," uzavreli horskí záchranári.