Brat Antonina Vadalu v kaši: Sebastiano je za mrežami kvôli frajerke

Podľa polície mal Sebastiano Vadala ešte v polovici septembra uplynulého roku fyzicky napadnúť Martina L. tak, že v jednom prípade ho škrtil a vyhrážal sa mu zabitím a v druhom prípade poškodeného viackrát udrel päsťou do tváre s tým, aby dal pokoj jeho frajerke.

Policajti na prípade pracovali, trestné stíhanie začali 14. marca tohto roku a už padlo obvinenie. "Vyšetrovateľ 15. marca 2018 vzniesol obvinenie Sebastianovi V. (46) z Trebišova za prečin nebezpečného vyhrážania a pokračovaní prečinu výtržníctva," uviedol hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko.

Sebastiano je brat zadržaného Antonina Vadalu

Obvinený Sebastiano podal proti uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosť. Prokurátor ju zamietol ako nedôvodnú. Prokuratúra navrhla väzbu pre brata Antonina Vadalu Sebastiana. "Dozorujúci prokurátor podal návrh na vzatie obvineného do väzby. Dôvody väzby odôvodnil obavou, že by obvinený mohol ujsť alebo sa skrývať, pôsobiť na svedkov a tiež obavou, že bude pokračovať v trestnej činnosti," vysvetlil Filičko s tým, že o návrhu na vzatie do väzby bude teraz rozhodovať Okresný súd v Trebišove do 48 hodín od podania návrhu.

Trestné stíhanie v danej veci bolo podľa Filička začaté 14. marca. O deň neskôr vyšetrovateľ vzniesol obvinenie. "Podľa uznesenia o vznesení obvinenia mal obvinený Sebastiano V. v dňoch 13. a 14. 9. 2017 fyzický napadnúť poškodeného Martina L. tak, že v jednom prípade ho škrtil a vyhrážal sa mu zabitím a v druhom prípade poškodeného viackrát udrel päsťou do tváre s tým, aby dal pokoj jeho frajerke. Obvinený podal proti uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosť. Túto sťažnosť prokurátor zamietol ako nedôvodnú," uviedol hovorca košickej krajskej prokuratúry. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému až trojročný trest odňatia slobody.

Sebastianov brat je stíhaný pre drogy

Sebastianov brat Antonino Vadala je v Taliansku stíhaný za trestné činy nezákonného obchodovania s narkotikami a psychotropnými látkami a za účasť na trestnom zoskupení za účelom nezákonného obchodovania s drogami. Podľa obvinenia sa Antonino od decembra 2013 do decembra 2015 spolčil s inými osobami za účelom nepretržitého páchania trestnej činnosti spočívajúcej v dovoze veľkého množstva kokaínu z Južnej Ameriky.