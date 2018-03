Vodič naháňal sekundy: VIDEO Šokujúca jazda, ktorá pobúrila 15-tisíc Slovákov

Na ceste medzi Handlovou a Prievidzou sa 6. marca v skorých ranných hodinách odohrala takmer smrtiaca nehoda. Vodič idúci v osobnom automobile značky VW Golf sa rozhodol cez plnú čiaru do zákruty predbehnúť vodiča idúceho v tmavom automobile.

Na dvojprúdovej ceste sa vedľa predbiehaného vodiča nachádzal autobus. Šialený vodič v golfe však nečakal, že v čase, keď hrubo porušil dopravné predpisy, sa pred ním v opačnom pruhu vynorí biela dodávka. Svojím nezodpovedným konaním nehazardoval len s vlastným životom, ale i so životmi druhých.

Video, ktoré uverejnila polícia na svojom Facebooku, videlo už vyše 15-tisíc ľudí. Imrichov komentár si získal najväčšiu popularitu. „Tu by som veľmi poďakoval polícií, že rieši aj takéto nahrávky. Predsa policajt nemôže byť všade a takýto typ nebezpečného šoféra si zaslúži poriešiť. Myslím, že kladná odozva polície na takéto videá má aj preventívny rozmer. Ak ľudia vedia, že môžu byť nahraní na videozáznam a nevedia, kto v premávke má kameru, tak už len to vytvára v ich uvažovaní pomyslený mantinel v ich možnom protiprávnom konaní. Prinúti ich to správať sa na cestách v súlade so zákonom,“ komentoval video používateľ Imrich.

Kriminalisti informovali, že šoféra vypátrali a momentálne sa prípadom zaoberajú.