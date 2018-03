Tragická nehoda na D1: Dvaja mŕtvi a 6 zranených, FOTO Ladislav a Milan bojujú o život

BELUŠA - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy vyhasli dva životy a najmenej šesť osôb utrpelo zranenia, z toho sú dvaja muži v kritickom stave. Tragická dopravná nehoda sa stala v nedeľu 11. marca krátko po 20:00. O život prišiel 42-ročný Miroslav a 26-ročný Peter, obaja z okresu Vranov nad Topľou. Na mieste hromadnej nehody zasahovali záchranári, ktorí robili všetko, čo bolo v ich silách.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Elena Antalová informovala, že podľa doterajších zistení k dopravnej nehode došlo tak, že 21-ročný Roman z Vranova nad Topľou jazdil na dodávke Mercedes Vito. „Nesprávnou technikou jazdy prešiel s vozidlom vpravo mimo jazdný pruh a pravým bokom svojho vozidla narazil do kovových zvodidiel. V dôsledku zrážky so zvodidlami sa poškodili obe pravé kolesá,“ uviedla Antalová. „Vozidlo sa stalo neovládateľným a prešlo oblúkom vľavo cez oba jazdné pruhy a zastavilo sa v stredovej betónovej bariére,“ dodala hovorkyňa polície. Romanov mercedes náhle vytvoril cestnú prekážku a vozidlá idúce za ním sa zrážke nevyhli.

Antalová informovala, že jedno z vozidiel, BMW 330, ktoré riadil 26-ročný Martin z Púchova, narazilo do mercedesu. V dôsledku zrážky sa vozidlo BMW stalo neovládateľným, narazilo do stredových zvodidiel a ostalo stáť niekoľko desiatok metrov od miesta zrážky. Následne do mercedesu vrazil 59-ročný Námestovčan riadiaci VW Passat, ktorý sa taktiež nevyhol zrážke s dodávkou.

Podľa dostupných informácií sa v mercedese viezlo 7 osôb. 42-ročný Miroslav a 26-ročný Peter, spolujazdci z dodávky, zahynuli na mieste. Obe obete boli z Vranova nad Topľou. Ťažké zranenie utrpeli ďalší dvaja muži, a to 46-ročný Ladislav a 50-ročný Milan. Antalová oznámila, že dvaja muži z dodávky sa zranili ľahko a jeden z nich bol vodič.

„Vo vozidle BMW sa ťažko zranila 48-ročná spolujazdkyňa. Tri osoby z BMW - vrátane vodiča sa zranili ľahko,“ povedala policajná hovorkyňa. „Vo vozidle Passat sa nezranil nikto. Dychová skúška u všetkých zúčastnených vodičov bola negatívna. Na vozidlách a na zvodidlách vznikla škoda predbežne vyčíslená na asi 10-tisíc eur,“ dodala.

K tragickej nehode bol privolaný aj súdny znalec z odboru cestná doprava. Hovorkyňa ozrejmila, že vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Považskej Bystrice začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a ublíženia na zdraví. „Dopravu počas dokumentovania tejto tragickej dopravnej nehody riadili policajti a premávka na diaľnici bola obmedzená do 02.00 hodiny,“ uzavrela Antalová. Príčina a miera zavinenia tejto dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania.