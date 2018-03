Tragické ráno v Komárne: FOTO Otec poslanca na BMW napálil do dvoch žien, nemali šancu

KOMÁRNO - Vážna dopravná nehoda sa stala dnes skoro ráno v Komárne. Na priechode pre chodcov prišli o život dve ženy (†44,†60). Zrazil ich 80-ročný lekár na BMW-čku, ktorý išiel do práce.

Tragédia sa stala krátko po šiestej hodine na Rákocziho ulici pred Vážskym mostom. Podľa informácie hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Boženy Bruchterovej 80-ročný vodič BMW X3 z doposiaľ presne nezistených príčin zrazil na priechode pre chodcov dve chodkyne vo veku 60 a 44 rokov. Obidve ženy boli s ťažkými zraneniami prevezené do nemocnice, kde zraneniam, žiaľ, podľahli. Ako sme zistili, ženy pochádzali z obce Veľký Harčaš, kde bývali na ubytovni. Ráno išli do práce. Do ordinácie mieril aj Sándor (80), otec poslanca za stranu Most-Híd Tibora Bastrnáka.

Vodič sa podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Presnú príčinu, okolnosti, ako aj mieru zavinenia nehody vyšetruje polícia ako prečin usmrtenia. K vyšetrovaniu dopravnej nehody bude pribratý znalec z odboru cestnej dopravy, povedala Bruchterová.

Polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky k mimoriadnej opatrnosti na cestách. Apeluje na vodičov, aby vždy prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam i svojim schopnostiam a zručnostiam.