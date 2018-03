VIDEO stojí za to vidieť: Z kaskadéra za volantom v tuneli pri Žiline vám padne sánka

"Ak zabrzdíte v tuneli, je to ešte horšie ako na diaľnici. Nasledujúce auto sa nemá kam uhnúť a ak nestihne zabrzdiť, napáli to do vás, z čoho môže vzniknúť reťazová nehoda," vysvetľuje Národná diaľničná spoločnosť na sociálnej sieti s tým, že nakoľko je tunel uzavretý priestor, hrozia tam oveľa väčšie riziká vzniku požiaru.

Pozrite si nezodpovednú a život ohrozujúcu jazdu šoféra v tuneli Považský Chlmec, ktorá, našťastie, dopadla bez nehody. Nad zábermi budete nechápavo krútiť hlavami.

"Ani snáď nemusíme pripomínať, že otáčať sa v tuneli a strihnúť si to do protismeru je smrteľne nebezpečné. Nielen pre vás, ale aj pre oprotiidúce autá," podotkla NDS.