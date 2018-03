ZÁZRAK Pri Petrovi stáli všetci svätí: Mal nehodu, nikto nechápe, ako tam mohol prežiť

V pondelok v noci o pol dvanástej jazdil Peter z Handlovej po ceste v Novej Lehote v okrese Prievidza smerom do Žiaru nad Hronom. Z ľavej strany mu ale náhle vbehla do srna a vtedy to prišlo. "Vodič v snahe vyhnúť sa zrážke so zverou strhol riadenie doprava, zišiel mimo cestu až ku kovovým zvodidlám, viac krát sa s vozidlom prevrátil a skončil v lese pod cestou prevrátený na streche. Po dopravnej nehode utrpel vážne zranenia a ostal zakliesnený vo vozidle," informovala hovorkyňa trenčianskych policajtov Elena Antalová.

Peter bol v zlom stave a nedokázal si privolať pomoc. Na druhý deň predpoludním o pol desiatej prechádzal okolo Ján (41) z Ráztočna. Všimol si mimo cesty skotúľané auto. Zastavil a išiel sa pozrieť k havarovanému vraku. Ostal v poriadnom šoku, pretože v aute zbadal zraneného muža v bezvedomí. Okamžite zalarmoval záchranné zložky. "Mladý vodič utrpel vážne zranenia, a to zlomeninu krčnej chrbtice a hrudnej chrbtice. Taktiež mal zlomené rebrá a pohmoždené pľúca. Na následky vážnych zranení sa bude liečiť niekoľko mesiacov," opísala Antalová.

Záchranca Ján Albert

Stal sa zázrak

Mladý Handlovčan prežil len vďaka Jánovi Albertovi, ktorý si vrak všimol a šiel ho skontrolovať. V čase, keď Peter havaroval, bola mrazivá noc, teplota klesla na – 15 stupňov Celzia. V havarovan vraku bol vážne zranený, zakliesnený a navyše ležal dole hlavou v bezvedomí. Takto sa nepohol desať hodín. V tomto smutnom prípade, našťastie, naozaj platí, že prežil iba zázrakom.