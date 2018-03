Dramatické VIDEO: Vodič dupol na brzdu v tuneli a otočil sa, sekundy od reťazovej nehody

Vodič idúci v zelenej fabii vošiel do tunela a náhle zastavil vozidlo. Jeho rozhodnutie nečakal vodič idúci za ním, ktorý svoj biely automobil takmer neubrzdil. V poslednej sekunde však zastavil a stojaceho vodiča obišiel. Učinil tak aj kamión. Následne vodič fabie začal cúvať, čo je v tuneli prísne zakázané. „Ak zabrzdíte v tuneli, je to ešte horšie ako na diaľnici. Nasledujúce auto sa nemá kam uhnúť a ak nestihne zabrzdiť, napáli to do vás, z čoho môže vzniknúť reťazová nehoda,“ píše NDS.

Vodič sa potom bezdôvodne otočil a pokračoval v protismere smerom von z tunela. Týmto nezodpovedným konaním šoféra fabie nastal obrovský chaos. Vodiči vchádzajúci do tunela razom zabrzdili a vodičovi fabie umožnili bezpečne vyjsť. „Ani snáď nemusíme pripomínať, že otáčať sa v tuneli a strihnúť si to do protismeru je smrteľne nebezpečné. Nielen pre vás, ale aj protiidúce autá,“ upozorňuje NDS. Diaľničná spoločnosť zároveň zdôraznila, že tunel je uzavretý priestor, v ktorom hrozia veľké riziká vzniku požiaru.