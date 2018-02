Nešťastný štvrtok v Tatrách: FOTO Horskí a leteckí záchranári v akcii, traja ranení (50,44,13)

Pomoc 50-ročnému Čechovi v Malej Fatre

Horskí záchranári boli 22. februára v skorých ranných hodinách požiadaní o pomoc. Český turista, ktorý prechádzal Malou Fatrou sa sťažoval na zdravotné ťažkosti.

Záchranná akcia 50-ročného muža

Päťdesiatročný Čech mal ťažkosti spojené s bolesťou hrudníka a so sťaženým dýchaním. „Záchranári poskytli na mieste pacientovi neodkladnú zdravotnícku starostlivosť a následne ho za pomoci snežného skútra a terénneho vozidla transportovali do Vrátnej, časť Výťah, odkiaľ pokračoval so svojimi známymi na ďalšie vyšetrenia do nemocničného zariadenia,“ informovala o záchrannej akcii HZS.

Záchranná akcia 44-ročného Slováka vo Vysokých Tatrách

V ten istý deň zasahovali horskí záchranári aj vo Vysokých Tatrách. V popoludňajších hodinách bežali na pomoc 44-ročnému turistovi slovenskej národnosti. „Muž sa počas túry pošmykol na turistickom chodníku pri Obrovskom vodopáde a poranil si nohu v oblasti predkolenia,“ uviedla HZS. Záchranári ranenému Slovákovi poskytli prvú pomoc a ošetrenie. „Pomocou snežného skútra bol zranený muž transportovaný do Starého Smokovca, kde bol odovzdaný privolanej posádke RZP,“ dodala HZS.

Letecká záchrana 13-ročného dievčaťa v Hriňovej

Posádka leteckých záchranárov z Banskej Bystrice pomáhala vo štvrtok dopoludnia 13-ročnému dievčaťu po tom, ako sa zranilo na svahu v lyžiarskom stredisku Košútka v Hriňovej v okrese Detva.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, dievča narazilo do pevnej prekážky a utrpelo poranenie hrudníka a brucha. „Na mieste ju primárne ošetrila privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá ju následne previezla na futbalové ihrisko, kde pristál záchranársky vrtuľník,“ priblížila.

Po doplnení liečby lekárom leteckých záchranárov bola pacientka preložená na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave letecky prevezená do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.