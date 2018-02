VIDEO Kočner na súd naľahko: Chystal sa vypovedať, pojednávanie zmarené kvôli bombe

Pavol Rusko pred súdom začiatkom februára priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že „ak by som zmenky nepodpísal v roku 2000, nebola by TV Markíza". Podľa Ruska je za celú situáciu zodpovedná jeho bývalá spoločníčka Silvia Volzová, ktorej vinou sa televízia dostala do exekúcie. "Ja som len naprával veci, ktoré ona spôsobila," uviedol s tým, že v súvislosti s exekúciou voči televízii vznikla otázka, či tým nebude postihnutá aj vysielacia licencia.

Marián Kočner prichádza v stredu na súd, pojednávanie sa nekoná pre bombový poplach.

Podľa Ruska totiž hrozilo, že licencia ako nemajetkové právo prejde na spoločnosť Gamatex ako veriteľa, v dôsledku čoho by mohla byť licencia zrušená. Spôsob, ako tomu predísť, bol podľa Ruska kúpa spoločnosti Gamatex. Tá sa nakoniec udiala tým spôsobom, že 80 miliónov korún bolo vyplatených ihneď a ďalších 500 miliónov malo byť vyplatených neskôr, po splnení stanovených podmienok.

Podmienkami vyplatenia boli konkrétne predĺženie vysielacej licencie na ďalšie obdobie, zvýšenie hodnoty televízie ako aj zabezpečenie vlastníctva akcií jedným subjektom. "Podpis zmeniek nepoškodil Markízu, umožnil jej 17 rokov vysielať," povedal Rusko s tým, že návrh na spôsob kúpy Gamatexu mu prezentoval právnik Ernest Valko, ktorý bol vtedy aj podpredsedom licenčnej rady. Podľa Ruska ho práve on upozornil, že prechodom licencie na Gamatex by mohlo nakoniec dôjsť k jej zrušeniu.

Súd momentálne pojednáva dva samostatné spory. Jeden sa týka zmenky v hodnote 26 miliónov eur, druhý zmenky za viac ako osem miliónov. Pravosť zmeniek, špeciálne dobu ich podpisu, spochybňuje v rámci súdnych konaní právny zástupca Markízy. Požaduje, aby boli zmenky podrobené skúmaniu zahraničnými expertmi, čo žalujúca strana odmieta. Vo veci zvyšných dvoch zmeniek, údajne podpísaných v júni roku 2000 a splatných po 15 rokoch, súd ešte nezačal pojednávať.