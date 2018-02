V Rakúsku úraduje ďalšia slovenská skupina: Štyri desiatky krádeží, skvelá reklama

Ilustračné foto

VIEDEŇ - Rakúska polícia objasnila sériu 39 vlámaní a krádeží v okresoch Neusiedl am See, Bruck an der Leitha a Gänserndorf na východe krajiny, ako aj vo viedenskom obvode Simmering, za ktorými podľa nej stojí skupina piatich mužov zo Slovenska.