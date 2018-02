Hororová NEHODA v Košiciach: Vodič upadol do bezvedomia, FOTO zrážka s BMW a náraz do stromu

KOŠICE – Na východe Slovenska došlo k vážnej dopravnej nehode. Minulý piatok na Južnej triede, pri križovatke vedľa Hotelovej akadémie v Košiciach, zasahovali záchranári aj hasiči. Vodič sediaci v staršom aute v dôsledku silného nárazu upadol do bezvedomia. Napájal sa na hlavnú cestu a v plnej rýchlosti doňho vpálil vodič sediaci v červenom BMW. Ťažko ranený vodič bol napojený na umelú pľúcnu ventiláciu.

V piatok 16. februára v popoludňajších hodinách, bola posádka Košickej záchranky privolaná na pomoc košickou záchrannou službou. Na Južnej triede, pri križovatke vedľa Hotelovej akadémie v Košiciach sa stal vážny dopravný incident. Hovorca Košickej záchranky informoval, že po príchode na miesto nehody o 14:48 sa vodič havarovaného auta už nachádzal v sanitke Hasičského a záchranného zboru, kde bol preložený po nutnom mechanickom vyprostení.

„Od začiatku bol v ťažkom bezvedomí, nereagoval na bolestivé podnety a chrčivo dýchal,“ uviedol Igor Krupa, hovorca Košickej záchranky.

Svedkovia nehody uviedli, že vodič, ktorý upadol do bezvedomia sedel v staršom type osobného motorového vozidla značky Renault. Svedčili, že vychádzal z vedľajšej cesty a po pripojení sa do hlavného jazdného pruhu, doňho zozadu, údajne vo vysokej rýchlosti, narazil vodič červeného BMW. „Po silnom zadnom náraze, auto dostalo šmyk a bolo odhodené na bok vedľa cesty, kde pravou stranou narazilo do stromu,“ informoval hovorca.

Zároveň dodal, že o sile nárazu svedčila aj kompletne zdemolovaná karoséria auta, ktoré skončilo omotané okolo stromu. Vodičovi zeleného renaultu zlyhali airbagy a v dôsledku mnohopočetných poranení upadol do bezvedomia.

„Vzhľadom na závažné mnohopočetné poranenie hlavy, hrudníka a brucha, ako aj závažnú poruchu vedomia, musel lekár záchranky okamžite zabezpečiť pacientove základné životné funkcie tým, že mu zabezpečil dýchacie cesty a napojil ho na umelú pľúcnu ventiláciu,“ informoval Krupa. Hovorca ozrejmil, že pacient bol pohotovostne transportovaný v hasičskej sanitke na dešokovú ambulanciu, kde ho už čakal urgentný traumatologicko - intenzivistický tím, ktorý pacienta v kritickom stave prebral.