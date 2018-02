Tereza je v Pakistane už mesiac: Nové VIDEO zo súdu, šokujúci pohľad na luxusnú spoločníčku

PRAHA/LAHORE – Mladučká Tereza je už mesiac vo väzbe v Pakistane za to, že sa pokúsila prepašovať 9kg heroínu v kufri. Objavilo sa nové video zo súdu, na ktorom jej opäť pobyt za mrežami predĺžili.

Zábery z posledného pojednávania s luxusnou spoločníčkou Terezou priniesol denník Daily Pakistan. Prípad sexi Češky, ktorú zadržali na pakistanskom letisku s 9 kg v kufri, je pakistanskými médiami ostro sledovaný.

Aj v tomto videu prichádza Tereza oblečená v sárí, ktoré mala na predošlom pojednávaní. No najviac prekvapil pohľad na jej tvár. Tereza prišla so širokým úsmevom. Ešte minulý týždeň pritom prosila rodinu o pomoc.

Nevedno, čo Tereze vyčarilo taký úsmev, isté však je, že za mrežami ešte pobudne. Sudca jej predĺžil väzbu o 8 dní. Dievčina sa rovnako nemôže spoliehať ani na to, že by ju Pakistanci vydali do Česka.