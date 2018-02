Nové fakty v prípade vraždy rodiny zo Zlína: Záhada mŕtvych mačiek a podivný vzťah súrodencov

Žena (†60) so svojou dcérou (†34) a synom (†37) zomreli pred niekoľkýcmi týždňami. Telá objavil ich otec a bývalý muž až v prvý februárový pondelok. Kriminalisti v dome našli okrem troch bezvládnych tiel aj tri uhynuté mačky, ktoré boli umiestnené zvláštnym spôsobom, a dve živé korytnačky. "Bohužiaľ, mačky boli uhynuté a každá bola v dome údajne vo svojej prepravke, čo je divné. Odtiaľ budú prevezené do kafilérie v Otrokoviciach," povedala pre český denník Blesk vedúca útulku Eva Poiselová a dodal, že mestskí policajti priviezli do útulku dve korytnačky v zanedbanom stave. Jednu vodnú a druhú suchozemskú.

Podivný vzťah súrodencov?

Rodina žila v prenajatom dome približne tri roky utiahnutým spôsobom životom, s nikým sa nestretávala. Na prípade sú zarážajúce tvrdenia susedov, ktorí sa zhodujú v tom, že nevedeli o súrodeneckom vzťahu mŕtveho muža s mŕtvou mladšou ženou. Hovoria, že išlo o čudnú rodinu. "Tá mladá žena nosila dlhý vrkoč a hojdala sa na hojdačke na detskom ihrisku, čo v jej veku nie je veľmi normálne. Povedala, že je učiteľka v materskej škole, ale nemá prácu. A navyše tvrdila, že ten muž je jej partner. Pritom to bol brat," povedala pre český portál jedna zo susediek. Mnohí obyvatelia sa naozaj domnievali, že ide o manželov.

Prečítajte si aj:

Tragická smrť troch osôb v Zlíne: Rodina bola mŕtva už mesiace, polícia hovorí o vražde

Polícia na prípad uvalila embargo a viac sa nevyjadruje. Pracuje s viacerými verziami, a teda že išlo o hromadnú samovraždu, alebo že rodinu niekto vyvraždil. Práve kvôli nezodpovedaniu na otázku, ako matka s deťmi zomrela, žijú miestni obyvatelia v strachu. Boja sa, či sa po okolí nepohybuje vrah.