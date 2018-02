Nechutná morbídnosť! Pracovník márnice sexuálne sprznil zavraždenú celebritu, odhalila to náhoda

MOSKVA - Nechutné! Pracovníka márnice prepustili po tom, čo sa zistilo, že mal sex s mŕtvou hviezdou reality šou. O to hroznejšie je, že žena bola zavraždená.

Oksanu Apleakaevovú našli mŕtvu v Moskve na ceste ešte v roku 2008, no jej vrah sa nikdy nenašiel. Tridsaťjedenročná Oksana hviezdila v ruskej reality šou Don-2, obdobnej relácii ako Big Brother. Po rokoch jej telo exhumovali, aby získali nové informácie, ktoré by vyšetrovateľom mohli pomôcť pri vyšetrovaní jej vraždy.

Vtedy na povrch vyplávali šokujúce zistenia. Oksana bola po smrti sexuálne zneužitá. Podľa DNA testov sa zistilo, že páchateľom je 37-ročný Alexander, pracovník márnice. Ten aj naďalej pracoval v spomínanej márnici, no po tomto zistení ho prepustili.

"Nemôžem súperiť s vedou. Tri mesiace som si nebol schopný nájsť prácu," povedal Alexander pre ruské média. Nezistilo sa, že by za 12 rokov, odkedy bol zamestnaný v márnici, zneužil aj iné mŕtvoly.

Polícia absolútne vylúčila, že by mal niečo spoločné s Oksaninou vraždou. Alexander dokonca nebude čeliť ani obvineniam, pretože nekrofofília v Rusku nie je zakázaná. Ak by však takýto čin spáchal v iných krajinách, mohol by byť odsúdený na trest odňatia slobody až na 2 roky.