Opitý Alexander rozflákal Porsche v Kežmarku: FOTO Škoda za 100-tisíc, on dopadol ešte horšie

KEŽMAROK - Dávno sa vie, že alkohol za volant nepatrí! No nepoučil sa ani 50-ročný Alexander, ktorý si okrem mnohopočetných zranení navyše spôsobil škodu na svojom luxusnom aute až 100-tisíc eur!

Alexander (50) išiel na Porsche Panamera v Kežmarku, kde na rovnom úseku cesty narazil do Škody Octavia pred ním. Alexander s vozidlom dostal šmyk, prešiel do protismeru, mimo vozovky, narazil do svahu a s prevráteným autom ostal zakliesnený v kanáli.

Podľa lekárskej správy Alexander utrpel viaceré zranenia – pomliaždenie pľúc, zlomeninu líca, zlomeninu 3 – 4 rebier, zlomeninu ramennej kosti, otras mozgu i zlomeninu priečneho výbežku stavca.

"V dôsledku zranení nebol schopný vykonať dychovú skúšku na zistenie požitia alkoholu v dychu, bola mu odobratá krv s výsledkom 2,8 promile. Vodič Ondrej pri nehode neutrpel žiadne zranenie a dychová skúška u neho bola negatívna," informovala polícia na svojom profile na sociálnej sieti.

Škoda na vozidle zn. Porsche bola vyčíslená na sumu 100.000,- Eur a škoda na vozidle zn. Škoda na sumu 300,-Eur.