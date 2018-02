Zronená babička heroínovej Terezy prehovorila: Úprimná spoveď o vnučke, môže si za to sama!

Prípad pašeráčky Terezy H. sa rozoberá už niekoľko dní. Tentokrát sa na jej adresu vyjadrila aj zronená babička. Tá vraj o drogách nič netušila. Myslela si, že Tereza odišla do zahraničia za modelingom. O heroíne sa dozvedela až z médií. Informoval o tom portál TN.cz.

Mohla si za to sama

Niektorí tvrdia, že si Tereza privyrábala ako prostitútka, no jej rodina to popiera. Podľa nich to je slušné dievča, ktoré sa len omylom dostalo do problémov. Babička Marta takisto bráni Terezu, no priznáva, že si za to môže sama. "Ja som bola naozaj presvedčená, že do zahraničia chodievala iba fotiť. O ďalších veciach som sa dozvedela až z médií. Žila pre súčasnosť a bola taká naivná, že na to doplatila," uviedla zdrvená babička Marta.

Tereza so svojím právnikom

Podľa babičky musel Terezu na tento čin niekto nahovoriť. "Som presvedčený, že z jej hlavy to určite nevyšlo. Niekto ju na to naviedol. Kategoricky odmietam, žeby niekedy bola pod vplyvom drog. To by som na nej videla," povedala babička.

Urobím pre ňu všetko

Marta takisto porozprávala, ako ich Tereza v mladosti navštevovala a trávila s nimi prázdniny, realita ju však doháňa k slzám. "Teraz, keď som ju videla na tom súde, bolo mi do plaču," priznala 68-ročná Marta. Napriek tomu na svoju vnučku nedokáže zanevrieť. "Neustále na ňu myslím a budem sa jej snažiť materiálne aj psychicky pomôcť. Som odhodlaná pre ňu spraviť všetko, pokiaľ by to pomohlo a mohla sa vrátiť a odsedieť si trest tu," dodala babička Terezy.

Pakistanskí colníci ženu zadržali 10. januára údajne potom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ sa podľa pakistanskej tlače chystala pokračovať ďalej do Írska. Deväť kilogramov drogy našli v jej kufri.

Vypovedala, že o predmetoch ukrytých v jej batožine vedela, netušila však, že ide o heroín. Za pašovanie drog sú v Pakistane zvyčajne veľmi vysoké tresty, výnimkou nie je ani trest smrti. Ten sa ale podľa českého ministerstva zahraničia spravidla neuplatňuje voči cudzincom.