Najväčšia nočná mora heroínovej Terezy: Tragikomické slová, čo jej najviac vadí vo väzení

Exkluzívny rozhovor s právnikom blondínky, ktorej medializácia predčila aj niektoré celebrity, priniesol denník Blesk. Čaudhrí Džavád Zafar povedal, že Češka sa mu ozvala sama a označil sa za jedného z najlepších pakistanských právnikov. Podľa neho sa má Tereza vo väzbe dobre, no jedna vec jej preda prekáža.

"Tereza sa zatiaľ na podmienky nesťažovala. Nie je to síce najluxusnejšie väzenie, ale hygienické podmienky podliehajú štandardom. Prekáža jej len to, že musí vstávať o piatej ráno," povedal Zafar. Tereza sa o celu delí s ďalšími 15 až 20 ženami rôznych kultúr a národností. Sú však medzi nimi aj také, ktoré ovládzajú angličtinu, takže sa má s kým rozprávať.

Okrem toho, že musí vstávať skoro ráno, Tereze prekáža ešte jedna vec. !Jedlo vo väzniciach je pakistanské, je iné, než to, na ktoré sú zvyknutí cudzinci. Na stravu sa veľmi nesťažovala, hovorila len, že obsahuje veľa chleba a ona sa bojí, že pre to priberie," dodal právnik. Zafar sa nevyjadril k ničomu, čo je predmetom vyšetrovania. Priznáva ale, že pre Terezu by mohlo platiť pár poľahčujúcich okolností.

„Terezino rozhodnutie spolupracovať s políciou od začiatku bolo určite dobré rozhodnutie a mohlo by jej pomôcť,“ vysvetlil právnik. Nejaká pomsta od kumpánov jej vraj nehrozí. „Miestne väzenie je najbezpečnejšie miesto na svete,“ tvrdí Zafar. „Za pašovanie drog hrozí v Pakistane trest smrti, ten ale určite nedostane. Veľmi tu záleží na schopnosti právnika. Ak uspejem s obhajobou a podarí sa mi preukázať, že o drogách nevedela, mohli by ju oslobodiť. To ale nebude ľahké...“ dodal. Pakistanské médiá špekulujú aj o tom, že šéf gangu Tarik, ktorého hľadá Interpol, mal s Terezou pomer.