Hrôzostrašné VIDEO šikany v Lučenci: Chlapec (15) zažíval každodenný teror, rodičia sú zúfalí

Partia asi 10 chlapcov si v škole vyhliadla 15-ročného prváka, ktorého majú dennodenne šikanovať. Otec šikanovaného chlapca zverejnil video z bitky. Na ňom vidno žiakov, ktorí obkľúčia iného chlapca.

Ten bitku odmieta a chce pokoj. Neskôr sa situácia vyhrotí, keď jeden zo starších chlapcov dá mladíkovi päsťou do tváre. Keď sa chlapec aj napriek tomu nechce biť, starší žiaci odchádzajú. Otec šikanovaného mladíka pre televíziu JOJ povedal, že takéto útoky sa dejú opakovane, aj mimo školského areálu.

Na začiatku vraj bral potýčky medzi chlapcami iba ako bežné nezhody, no útoky sa začali stupňovať a šikanovaný chlapec bol dobitý, dokonca sa začal sťažovať na bolesti hlavy. Neskôr si vraj mali od neho pýtať aj peniaze.

"Asi 10 chlapcov ho obkolesilo. Zavolali si aj posily z druhej školy, že bude bitka. Ušiel na zastávku, kde ho ešte doopľúvali ako špinavého psa. Chlapec bol dezorientovaný. Nevedel som ho asi 20 minút nájsť," opísal nešťastný otec. Chlapec sa vraj aj v škole sťažoval na bolesti hlavy, no podľa otca ho odignorovali.

Dokonca ich vraj nezaujímalo ani to, aký je dobitý. Jeho otec robí, čo môže a pokúšal sa útočníkov nájsť, no nepodarilo sa mu to. Išiel teda na políciu podať trestné oznámenie. "Boli sme u lekára, keďže mal pomliaždeniny, otras mozgu, chlapec je na PN-ke. Tí chlapci sú vraj zápasníci, už som informoval aj ich trénera. Škola sa od všetkého dištancuje. Rozmýšľame, že ho preradíme," premýšľa nad riešením chlapcov otec. Podľa hovorcu Banskobystrického kraja, pod ktorý škola spadá, sa incident stal mimo školy a vedenie pristúpi k výchovným opatreniam.

"V prípade preukázania viny je možné udeliť podmienečné a nepodmienečné vylúčenie zo školy," informoval Bučko.

Polícia obvinila mladíkov

Polícia obvinila dvoch mladíkov z videa vo veku 16 a rokov a jedného 18-ročného chlapca za prvé napadnutie.