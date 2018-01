Polícia varuje vodičov: VIDEO Jazdite opatrne, takto málo stačí k nehode

Polícia zverejnila video, ktoré im zaslal vodič. Upozorňuje ním na to, ako málo stačí k tomu, aby sa stala tragédia. Vo videu vidno, ako vodič dostane šmyk a prejde do protismeru, až nakoniec skončí mimo vozovky. Pri tejto nehode, našťastie, nikto neutrpel vážne zranenia, ak by však išlo auto oproti, nehoda by skončila tragicky.

"Ide o archívne video od vás. Nemáme k tomu bližšie info okrem toho, že našťastie nikto nezomrel," napísala polícia k videu.