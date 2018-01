Panika v centre Handlovej: FOTO V autobuse do Nového Mesta nad Váhom bombu nenašli

HANDLOVÁ - Nahlásenú bombu v autobuse v Handlovej nenašli. Vo štvrtok večer to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová, ktorá uviedla, že pyrotechnická prehliadka skončila s negatívnym výsledkom

Bombu mal v autobuse SAD Trenčín, ktorý smeroval zo Zvolena do Nového Mesta nad Váhom, nahlásiť mladík, uviedla hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová. Muž podľa nej nastúpil vo Zvolene do vozidla aj spolu so svojou priateľkou, následne vystúpil a priateľke poslal sms správu, že je v autobuse bomba.

Žena udalosť podľa nej nahlásila polícii, pričom vodič o ničom nevedel. "Keď prichádzali k stanici v Handlovej, tá už bola opáskovaná a čakali na nich policajti. Tí nechali zastaviť autobus pred páskou a nechali vystúpiť cestujúcich, ktorých odviedli do neďalekej herne," priblížila.

Udalosť potvrdila i banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. "Polícia na mieste vykonáva prvotné úkony. Hneď, ako nám to situácia dovolí, budeme o udalosti informovať," dodala. Na stanici boli i štyria hasiči z Handlovej, ktorí miesto udalosti zabezpečili, povedal hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.