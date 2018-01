Exposlanec KDH po hrozivej dopravnej nehode: Boj o život, FOTO zrazil ho vodič na BMW

O nehode informoval na svojom Facebooku exminister vnútra Vladimír Palko. "Náš dobrý priateľ Pavol Minárik utrpel pred dvoma dňami ťažké zranenie, keď ho zrazilo auto. Jeho stav je vážny," napísal a spolu s ďalšími kolegami prosia o modlitby za záchranu jeho života a za jeho uzdravenie. Pavol Minárik utrpel veľmi vážne zranenia.

Podľa jeho blízkeho priateľa z KDH sa incident odohral v Petržalke. "Išiel za priateľmi. Je v umelom spánku a je na tom vraj veľmi zle. Nemáme však podrobnosti a v súčasnom jeho stave neprichádza do úvahy, aby sme ho mohli navštíviť," potvrdil ďalší Minárikov politický kolega a osobný priateľ František Mikloško.

Utrpel vážne zranenia

"Utrpel zranenia brušnej dutiny, hrudníka a hlavy," povedal pre Topky Palko. Nehoda sa stala vo štvrtok (18.1.) pred šiestou hodinou večer. Mal to byť obyčajný večer s priateľmi, ktorý sa zmenil na boj o život. "Jeho stav je stabilizovaný, nič nové sa nestalo. Najkritickejší však býva štvrtý a piaty deň. Zatiaľ sa nič nezmenilo," uviedol. Minárik mal krátko pred šiestou namierené do kultúrneho domu na stretnutie so svojimi bývalými kolegami zo strany KDH.

Do nemocnice má prístup len Minárikova najbližšia rodina. Jeho stav je vážny no stabilizovaný. "Rád by som ta išiel, ale zatiaľ tam nemáme prístup," dodal Palko. "Bol zrazený a previezli ho do nemocnice na Kramároch s povrchovým zranením hlavy," uviedol hovorca záchranárov Jozef Minár.

Nehodu vyšetrujú

Polícia informovala ešte v piatok o vážnej dopravnej nehode v mestskej časti Petržalka. Okolnosti závažnej dopravnej nehody vyšetruje. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.

K dopravnej nehode došlo vo štvrtok v čase krátko pred 18-ou na Rusovskej ceste v smere na Námestie Hraničiarov. Podľa doterajších zistení šoféroval vodič v uvedenom úseku osobné motorové vozidlo značky BMW, pričom počas odbočovania smerom k bytovému komplexu došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k stretu s chodcom. Ten prechádzal cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov.

"V dôsledku stretu s vozidlom utrpel 60-ročný chodec ťažké zranenia, s ktorými bol službou rýchlej zdravotnej pomoci prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Na zistenie prítomnosti alkoholu u chodca bol nariadený odber krvi," spresnila Mihalíková. Požitie alkoholických nápojov bolo u vodiča vykonanou dychovou skúškou na mieste vylúčené. Ďalšie okolnosti tejto dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.

František Mikloško a Pavol Minárik