Vodič na križovatke urobil niečo otrasné: VIDEO Slováci sa hnevajú, pokuta je za toto málo!

BRATISLAVA - Čakanie na semafore na zelenú určite nebaví žiadneho šoféra, ale to čo spravil v decembri na križovatke v Bratislave istý vodič, je už naozaj vrchol chrapúnstva. Sekundy, kým sa jeho auto mohlo pohnúť, využil na to, aby otvoril dvere a vyložil na cestu tašku s odpadkami. Video zverejnila vo svojom profile na Facebooku polícia a komentáre pod príspevkom jasne hovoria o tom, čo si Slováci o tomto čine myslia.

V polovici decembra došlo na jednej z križovatiek v našom hlavnom meste k situácii, pri ktorej každý slušne vychovaný človek pokrúti neveriacky hlavou. Vodič červenej škodovky, ktorý zastavil na semafore, využil čas čakania tak, že si upratal odpadky v aute a položil ich rovno na vozovku. Netušil však, že ho pri tom prichytila palubná kamera vo vozidle za ním.

"V tomto prípade sa objasňovaním z podozrenia z priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zaoberá príslušný útvar Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Za takéto konanie je možné uložiť v správnom konaní pokutu vo výške až 100 ,- €," informovala Polícia Slovenskej republiky.

Táto suma sa však zdá mnohým prispievateľom na sociálnej sieti nízka. "K pokute by som mu dal aspoň zopár hodín verejno-prospešných prác, zbierať odpad po námestí v peknej krikľavej veste a s tabuľkou na krku: Vyhodil som odpad z auta. Pokutu zacvaká, ale hanba je hanba," odporúča internetový užívateľ s prezývkou Fénix.

"Povedzte mi, vážení, čo je toto za človeka? Čo sa deje v hlave takéhoto ch*ja?" rozhorčil sa Martin. "Hlupáci nikdy nevymrú," pridala sa aj Monika. "Vystúpila by som a vysypala mu to do auta," dodala Evka.

Napriek nahnevaným komentárom, ktoré počínanie vodiča odsudzujú, však stále zostáva realitou, že popri slovenských cestách sa nachádza množstvo plastových fliaš či iných smetí, ktoré vyhadzujú z áut leniví šoféri. Prichytený vodič je iba jeden z mnohých, ktorí si nevážia životné prostredie a uprednostňujú pohodlnosť pred zodpovednosťou.