Emotívne VIDEO policajta Roderika z nemocnice: Zastal na D1, chcel pomôcť, osudový náraz a smrť

BRATISLAVA - Deň pred Vianocami sa stala vážna dopravná nehoda. Na diaľnici v smere z Bratislavy do Trnavy zastavil starší muž (†66), pretože sa mu pokazilo auto. Situáciu spozoroval policajt v civile Roderik (41). Na krajnici odstavil svoje auto a vybral sa na pomoc. Prebral sa o niekoľko dní v nemocnici.

Keď policajt mimo služby zastal, bol rozhodnutý pomôcť. Po tom, čo vystúpil z auta, nastala ale smrteľná rana. Do neho a do staršieho pána v rýchlosti narazil nezodpovedný vodič. Muž (†66), ktorému chcel pomôcť, žiaľ, neprežil. Roderik skončil s vážnymi zranenia v nemocnici, upadol do kómy. Pre jeho rodinu nastali najhoršie okamihy v živote, rovnako ako aj pre rodinu nebohého muža.

Roderik sa po dňoch boja prebral

Po deviatich dňoch v umelom spánku sa Roderik prebral presne na Nový rok. Až vtedy sa dozvedel, že do nich narazila malá dodávka a že starší pán z pokazeného auta zahynul. Roderik bol v umelom spánku s vážnymi zraneniami. Paradoxne, prvú pomoc mu poskytoval náhodne okoloidúci expolicajt. "Náš kolega Roderik sa pomaly zotavuje zo zranení, ktoré utrpel deň pred Vianocami. Ľahšie a kratšie by bolo napísať, čo nemal zlomené... Na diaľnici D1 pri Bratislave zastal v čase osobného voľna vodičovi pokazeného auta," opísali Roderikovi kolegovia policajti na sociálnej sieti. "Pán sa možno ponáhľal za vnučkou. Na Vianoce by nikto nemal byť sám," povedal neskôr sám Roderik.

Pozdrav policajta z nemocničného lôžka

Obetavý policajt je stále v nemocnici, no z vážnych zranení sa, našťastie, dobre zotavuje. O jeho osude informovala polícia prostredníctvom sociálnej siete, kde sa stretol s veľkou podporou. "Tu sú prvé Roderikove slová, aj poďakovanie za vaše komentáre, ktoré sleduje. Zotavuje sa zázračne rýchlo a aj keď má stále bolesti a nemôže dobre spať, cíti silu a verí v skorý návrat do radov polície," zverejnili kolegovia aj s videom z nemocnice, prostredníctvom ktorého prehovoril samotný Roderik.

"Ahojte všetci, ktorí ma podporovali na Facebooku policajného zboru. Ďakujem svojej rodine, svojim kolegom bývalým aj súčasným, priateľom, známym aj neznámym, ktorí mi vyjadrili podporu. Cítil som ju nielen, keď som bol v umelom spánku, ale hlavne po tom, keď som riešil všetky procedúry na vyliečenie sa," prehovoril z oddelenia ortopédie z ružinovskej nemocnice sympatický policajt s tým, že sa uzdravuje vďaka silnej morálnej podpore. "Veľmi si to vážim, je veľmi príjemné čítať také niečo a som vďačný za každý jeden podporný hlas. Diki," uzavrel s úsmevom zotavujúci sa policajt, ktorý je stále ležiacim. Podľa prognóz lekárov by sa mohol na vlastné nohy postaviť o dva týždne.