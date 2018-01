Polícia varuje pred prácou v zahraničí: Tento podvodný projekt láka a zneužíva ľudí

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Polícia ľudí upozorňuje, aby si dali pozor na podvodné ponuky práce v zahraničí. Konkrétne informovala o projekte The Student Room, ktorý láka na prácu v Anglicku. V tejto súvislosti zostavila polícia stručný informačný zoznam, podľa ktorého by sa mal riadiť každý, kto zvažuje vycestovať za prácou do cudziny.