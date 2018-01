Video drsnej šikany v škole obletelo Slovensko: Bitkár Alex (14) opäť úradoval, skončil v cele

Alex 28. decembra vo večerných hodinách preskočil oplotenie rodinného domu a následne na vchodových dverách rozbil okno, cez ktoré vošiel dnu. V dome prehľadával zásuvky, pričom ho vyrušil 63-ročný majiteľ domu, ktorý sa pohybuje pomocou chodiacej opory. Chlapec nevládneho muža sotil a po tom, ako našiel cigarety, z domu odišiel.

Dôchodca hneď nahlásil skutok na polícii. "Kriminalisti z Levíc 14-ročného Alexa zadržali a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Keďže už v minulosti sa maloletý mal dopustiť trestnej činnosti, vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby," informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.

Dodala, že v prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na tri až osem rokov, pretože skutok spáchal voči chránenej osobe. Stíhaný je väzobne.

Útok na spolužiaka

Žiaci Alex, Timotej a Kristián dňa 9. mája 2017 okolo 7.30 v priestoroch šatne základnej školy v Demandiciach fyzicky napadli spolužiaka Tomáša. Timotej obeť strčil do hrudníka oboma rukami, následkom čoho Tomáš narazil do vchodových dverí vedúcich do šatne. Následne ho Kristián dvakrát udrel päsťou pravej ruky do tváre a maloletý Alex ho kolenom kopol do brucha. Potom ho zvalil na zem, kde ho trikrát kopol do hlavy a raz do chrbta. "Podľa lekárskej správy spôsobili chlapcovi zmliaždenie hlavy v ľavej spánkovej temennej oblasti, ktoré si vyžiadalo dobu liečenia a práceneschopnosti v trvaní do 6 dní," opísala vtedy prípad hovorkyňa nitrianskych policajtov Renáta Čuháková.

"16-ročný Timotej a 15-ročný Kristián boli obvinení z prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. Ich 13-ročný kamarát Alex, ktorý sa na skutku podieľal, však nie je pre nedostatok veku trestne zodpovedný, preto voči nemu nemohlo byť v zmysle zákona vznesené obvinenie," vysvetlila vlani hovorkyňa. Zdá sa však, že tento raz sa Alex zo svojich skutkov už tak ľahko nevyvlečie.