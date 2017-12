Polícia opísala detaily krádeží nešikovného Poliaka (25): Vyčíňal v St. Ľubovni, skaza za skazou

K prvej krádeži sa Poliak podľa polície odhodlal 16.decembra, kedy v čase okolo tretej prišiel na svojom aute do obce Mníšek nad Popradom a zaparkoval za miestnymi potravinami. "S prineseným páčidlom sa vlámal do blízkej reštaurácie, ktorú prehľadal, no nič z nej neukradol. Následne sa vlámal do potravín, pri ktorých zaparkoval auto a ukradol odtiaľ finančnú hotovosť, zásuvku registračnej pokladne s peniazmi a taktiež tri kusy dobíjacích kupónov mobilného operátora," opísal hovorca prešovských policajtov daniel Džobanik s tým, že krádežou celková škoda bola 1600 eur.

Prečítajte si aj: Najkurióznejšia krádež roka: Bezpečnostná kamera v Bratislave nakrútila VIDEO svojho konca

O dva dni neskôr 18. decembra prišiel Poliak na Slovensko opäť. Ako opísal policajný hovorca, v noci sa pokúsil vlámať do troch rôznych prevádzok, avšak vo všetkých troch prípadoch bol neúspešný. V Mníšku nad Popradom sa pokúsil vlámať do predajného stánku. Vyrušilo ho prichádzajúce auto, a tak z miesta odišiel. Pri hraničnom priechode Leluchow - Čirč mal v úmysle vlámať sa do predajne rozličného tovaru. Tu sa mu podarilo prekonať všetky zámky, no do obchodu nevošiel a z miesta ušiel. Rovnako ho vyrušilo auto idúce po ceste.

Počas tej istej noci sa ešte pokúsil vlámať do obchodu v obci Plaveč. V zadnej časti budovy vyšiel na rampu, kde rukami na vonkajšom svetle vytrhol káble a na alarme, na ktorý je objekt napojený, kliešťami precvikol kábel. Na bočnej stene sa tak spustilo svetelné zariadenie alarmu. Postavil sa preto na parapetu okna a páčidlom alarm vytrhol zo steny, čímspustil zvukové zariadenie. Zo strachu sa vrátil na parkovisko k svojmu autu a z miesta ušiel. Škody v týchto troch prípadoch boli predbežne vyčíslené na 350 eur.

Do tretice sa na Slovensku Poliak rozhodol kradnúť deň pred Štedrým dňom. V tých istých potravinách v Mnišku nad Popradom, v ktorých kradol aj 16.decembra. "Auto zaparkoval za potravinami a prineseným páčidlom sa cez okno vlámal dnu do potravín. Odtiaľ ukradol peniaze a tri fľaše alkoholu. Škoda spôsobená krádežou bola vyčíslená na 77,60 eur a poškodením zariadenia na 20 eur," ozrejmil Džobanik.

Následne nasadol do svojho auta a presunul sa k predajnému stánku, do ktorého sa neúspešne pokúsil vlámať 18.decembra. Tentokrát ho už nič nevyrušilo a zo stánku ukradol dve uzamknuté kovové pokladnice s peniazmi. Majiteľovi stánku vznikla krádežou škoda 150 eur a poškodením 100 eur.

Poliak skončil v policajnej cele

Policajti konali a Poliaka zadržali. Vyšetrovateľ zo Starej Ľubovne mu už vzniesol obvinenie za zločin krádeže a prečin poškodzovanie cudzej veci. "Po vznesení obvinenia vyšetrovateľ umiestnil obvineného muža do cely policajného zaistenia a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby," uzavrel policajný hovorca.